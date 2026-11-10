Петербургские дороги оказались лучше московских

Разница между двумя городами составила 0,2 процентного пункта. При этом Петербург не вошел в первую десятку регионов с наиболее качественными дорогами. Лидером рейтинга остается Ивановская область с показателем 94,2%. В тройку также впервые вошли Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%). Далее следуют Марий Эл (90,2%) и Севастополь (90%).