Петербургские дороги оказались лучше московских
В Санкт-Петербурге нормативным требованиям соответствуют 85,2% дорог опорной сети. По этому показателю город незначительно опередил Москву, где доля таких дорог составляет 85%, следует из данных РИА Новости.
Разница между двумя городами составила 0,2 процентного пункта. При этом Петербург не вошел в первую десятку регионов с наиболее качественными дорогами. Лидером рейтинга остается Ивановская область с показателем 94,2%. В тройку также впервые вошли Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%). Далее следуют Марий Эл (90,2%) и Севастополь (90%).
В целом по России нормативам соответствуют 75,6% дорог опорной сети. Согласно целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к 2030 году показатель должен достигнуть 85%.
По данным агентства, доля региональных и местных дорог в нормативном состоянии по стране выросла с 50,4% в 2020 году до 55,2% в конце 2025-го.