Кингисеппский машзавод начнет выпуск машин-амфибий для Петербурга в 2027 году

Заказчиками разработки стали крупнейший оператор по вывозу отходов и поисково-спасательная служба МЧС Санкт-Петербурга. Сейчас для выполнения подобных задач применяется в том числе шведская техника, поставки которой в Россию прекращены. На КМЗ рассчитывают, что отечественная машина сможет заменить зарубежные аналоги.