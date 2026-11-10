Кингисеппский машзавод начнет выпуск машин-амфибий для Петербурга в 2027 году
Холдинг «Кингисеппский машзавод» (КМЗ) планирует запустить серийное производство многофункциональных машин-амфибий МТА-01 в 2027 году. Технику, предназначенную для работы на суше и воде, после испытаний рассчитывают поставлять в том числе коммунальным службам и спасателям Санкт-Петербурга.
Как сообщил РИА Новости исполнительный директор КМЗ Михаил Даниленко, разработка прототипа и комплекта конструкторской документации обошлась предприятию примерно в 20 млн руб. Машина оснащена установкой для резки льда, которая позволит использовать ее в зимний период на водоемах и прибрежных территориях.
МТА-01 предназначена для работы в труднодоступных местах, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения поисково-спасательных операций. По словам господина Даниленко, амфибия успешно прошла испытания.
Заказчиками разработки стали крупнейший оператор по вывозу отходов и поисково-спасательная служба МЧС Санкт-Петербурга. Сейчас для выполнения подобных задач применяется в том числе шведская техника, поставки которой в Россию прекращены. На КМЗ рассчитывают, что отечественная машина сможет заменить зарубежные аналоги.