Жапаров выдвинулся на выборы президента Киргизии
Действующий президент Киргизии Садыр Жапаров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства. Об этом сообщает Центризбирком страны.
Господин Жапаров стал шестым кандидатом, который уведомил избирательную комиссию о намерении участвовать в выборах. На выборы уже выдвинулись предприниматели Аймен Касенов и Акай Кыдыров, политик Азамат Эсенбеков, бывший начальник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев и лидер Партии коммунистов Киргизии Исхак Масалиев.
ЦИК начнет регистрировать кандидатов после 13 ноября. Выборы президента запланированы на 27 января 2027 года. Садыр Жапаров занимает пост с 2021 года. Возможность баллотироваться на второй срок подряд господин Жапаров получил благодаря изменениям в конституции, принятым в начале его правления.