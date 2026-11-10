Жапаров выдвинулся на выборы президента Киргизии

Господин Жапаров стал шестым кандидатом, который уведомил избирательную комиссию о намерении участвовать в выборах. На выборы уже выдвинулись предприниматели Аймен Касенов и Акай Кыдыров, политик Азамат Эсенбеков, бывший начальник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев и лидер Партии коммунистов Киргизии Исхак Масалиев.