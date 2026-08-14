Садыр Жапаров решил повторить

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о планах переизбираться на второй срок на выборах 2027 года. Возможность вновь баллотироваться киргизский лидер получил благодаря изменению конституции, принятой еще в начале его правления. Важнейшим шагом на пути к сохранению власти оказалось и отстранение от должности второго человека в Киргизии, бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, который, как некогда предполагал сам Садыр Жапаров, мог бы стать (но не стал) его преемником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

То, что Садыр Жапаров может баллотироваться на следующих выборах, неоднократно допускали в его аппарате, но сам президент долгое время прямо об этом не говорил. Наконец 13 августа он объявил о своем решении в интервью киргизскому журналисту.

«Я намерен баллотироваться еще на один срок и продолжить работу. Кто еще хочет участвовать в выборах — пусть баллотируется. Никого ограничивать не будем»,— заявил Садыр Жапаров.

В этом же интервью Садыр Жапаров поделился деталями ключевого политического события Киргизии за все последние месяцы — неожиданного увольнения в феврале его ближайшего соратника и друга, второго человека в стране, отвечавшего за ГКНБ, вице-премьера Камчыбека Ташиева.

Президент рассказал, что считал именно его своим преемником, который бы пошел на выборы 2027 года вместо него. Однако, по словам Садыра Жапарова, тот оказался не готов к такой ответственности: не смог «очистить» и «контролировать» свое окружение, которое добивалось раскола в обществе.

Речь идет о деле, получившем название «письмо 75»: в начале февраля 75 чиновников и общественных деятелей направили президенту и тогдашнему спикеру парламента письмо с призывом провести досрочные президентские выборы, чтобы «поставить точку в спорах о первом президентском сроке Жапарова».

В 2021 году в Киргизии утвердили новую редакцию конституции, которая существенно расширила полномочия главы государства. А срок президентских полномочий сократили с шести до пяти лет, но с возможностью занимать этот пост дважды (прежде переизбираться было нельзя). Cадыр Жапаров избирался по старой конституции, из-за чего возник закономерный вопрос, обнуляется ли его срок или нет. Конституционный суд развеял все сомнения вскоре после истории с письмом в феврале: нынешний срок Жапарова засчитывается как первый и не обнуляется, а поводов для досрочных выборов по законодательству нет.

Как рассказал президент сейчас, вспоминая о той истории, инициаторы письма запугивали «генералом» (то есть Ташиевым) депутатов и отдельных госслужащих, если те откажутся поддержать предложение о досрочных выборах. После недолгого расследования суд Бишкека приговорил Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы по обвинению в попытке госпереворота (срок он проведет под надзором, а не в тюрьме). По этой же статье приговоры получили экс-генпрокурор и спикер парламента. Ташиев вину не признал.

Так решился вопрос с преемником Садыра Жапарова, которого многие действительно ожидали увидеть в президентском кресле, хотя сам он публично такую возможность всегда исключал. При этом неоспоримым оставался тот факт, что в условиях правящего тандема Жапаров—Ташиев (в Киргизии он получил название «экидос», то есть «два друга»), которое установилось с 2021 года, в республике фактически сохранялось двоевластие: глава ГКНБ за эти годы получил контроль над практическим всем силовым блоком. И рано или к поздно в условиях приближающихся выборов баланс сил должен был сдвинуться в одну из сторон.

Садыр Жапаров вступал на первый президентский срок в кардинально отличающихся обстоятельствах. Начав политическую карьеру еще в 2005 году как депутат, в 2020-м он оказался в эпицентре событий Киргизии прямиком из тюремной камеры.

Политик отбывал наказание за захват заложника, а затем в разгар масштабных протестов из-за фальсификаций на парламентских выборах его выпустили сторонники. После этого Жапаров сумел за считаные дни взять власть в свои руки и вынудить тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. В должность президента Жапаров вступал под эгидой борьбы с прежними элитами, в противостоянии с которыми он сам изрядно пострадал.

Первым делом он выполнил свое главное предвыборное обещание — национализировал крупнейшее золоторудное месторождение Кумтор, которым прежде управляла канадская компания. Довольно заметным стал и рост экономики (это тоже было одним из главных обещаний Жапарова). В 2025 году Киргизия стала лидером по темпам роста ВВП среди стран Евразийского банка развития (туда входят Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения). Параллельно с этим в Киргизии усилилась вертикаль власти, парламент за последние годы утратил множество функций, а идея о парламентско-президентской республике сошла на нет. Что пообещает своим избирателям Садыр Жапаров на следующих выборах, пока неясно.

Лусине Баласян