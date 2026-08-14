Садыр Жапаров решил повторить
Президент Киргизии баллотируется на второй срок
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о планах переизбираться на второй срок на выборах 2027 года. Возможность вновь баллотироваться киргизский лидер получил благодаря изменению конституции, принятой еще в начале его правления. Важнейшим шагом на пути к сохранению власти оказалось и отстранение от должности второго человека в Киргизии, бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, который, как некогда предполагал сам Садыр Жапаров, мог бы стать (но не стал) его преемником.
Президент Киргизии Садыр Жапаров
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
То, что Садыр Жапаров может баллотироваться на следующих выборах, неоднократно допускали в его аппарате, но сам президент долгое время прямо об этом не говорил. Наконец 13 августа он объявил о своем решении в интервью киргизскому журналисту.
«Я намерен баллотироваться еще на один срок и продолжить работу. Кто еще хочет участвовать в выборах — пусть баллотируется. Никого ограничивать не будем»,— заявил Садыр Жапаров.
В этом же интервью Садыр Жапаров поделился деталями ключевого политического события Киргизии за все последние месяцы — неожиданного увольнения в феврале его ближайшего соратника и друга, второго человека в стране, отвечавшего за ГКНБ, вице-премьера Камчыбека Ташиева.
Президент рассказал, что считал именно его своим преемником, который бы пошел на выборы 2027 года вместо него. Однако, по словам Садыра Жапарова, тот оказался не готов к такой ответственности: не смог «очистить» и «контролировать» свое окружение, которое добивалось раскола в обществе.
Речь идет о деле, получившем название «письмо 75»: в начале февраля 75 чиновников и общественных деятелей направили президенту и тогдашнему спикеру парламента письмо с призывом провести досрочные президентские выборы, чтобы «поставить точку в спорах о первом президентском сроке Жапарова».
В 2021 году в Киргизии утвердили новую редакцию конституции, которая существенно расширила полномочия главы государства. А срок президентских полномочий сократили с шести до пяти лет, но с возможностью занимать этот пост дважды (прежде переизбираться было нельзя). Cадыр Жапаров избирался по старой конституции, из-за чего возник закономерный вопрос, обнуляется ли его срок или нет. Конституционный суд развеял все сомнения вскоре после истории с письмом в феврале: нынешний срок Жапарова засчитывается как первый и не обнуляется, а поводов для досрочных выборов по законодательству нет.
Как рассказал президент сейчас, вспоминая о той истории, инициаторы письма запугивали «генералом» (то есть Ташиевым) депутатов и отдельных госслужащих, если те откажутся поддержать предложение о досрочных выборах. После недолгого расследования суд Бишкека приговорил Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы по обвинению в попытке госпереворота (срок он проведет под надзором, а не в тюрьме). По этой же статье приговоры получили экс-генпрокурор и спикер парламента. Ташиев вину не признал.
Так решился вопрос с преемником Садыра Жапарова, которого многие действительно ожидали увидеть в президентском кресле, хотя сам он публично такую возможность всегда исключал. При этом неоспоримым оставался тот факт, что в условиях правящего тандема Жапаров—Ташиев (в Киргизии он получил название «экидос», то есть «два друга»), которое установилось с 2021 года, в республике фактически сохранялось двоевластие: глава ГКНБ за эти годы получил контроль над практическим всем силовым блоком. И рано или к поздно в условиях приближающихся выборов баланс сил должен был сдвинуться в одну из сторон.
Садыр Жапаров вступал на первый президентский срок в кардинально отличающихся обстоятельствах. Начав политическую карьеру еще в 2005 году как депутат, в 2020-м он оказался в эпицентре событий Киргизии прямиком из тюремной камеры.
Политик отбывал наказание за захват заложника, а затем в разгар масштабных протестов из-за фальсификаций на парламентских выборах его выпустили сторонники. После этого Жапаров сумел за считаные дни взять власть в свои руки и вынудить тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. В должность президента Жапаров вступал под эгидой борьбы с прежними элитами, в противостоянии с которыми он сам изрядно пострадал.
Первым делом он выполнил свое главное предвыборное обещание — национализировал крупнейшее золоторудное месторождение Кумтор, которым прежде управляла канадская компания. Довольно заметным стал и рост экономики (это тоже было одним из главных обещаний Жапарова). В 2025 году Киргизия стала лидером по темпам роста ВВП среди стран Евразийского банка развития (туда входят Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения). Параллельно с этим в Киргизии усилилась вертикаль власти, парламент за последние годы утратил множество функций, а идея о парламентско-президентской республике сошла на нет. Что пообещает своим избирателям Садыр Жапаров на следующих выборах, пока неясно.