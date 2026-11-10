Китай хочет говорить по написанному

Не сильно перспективной выглядит и тема Ирана, еще одного конфликта, взгляды на который у развязавших его Штатов, с одной стороны, и России с Китаем — с другой, заметно разнятся. Если Москва относится скорее к идеологическим союзникам иранского режима, то у Пекина к Ирану есть еще и весомый экономический интерес: Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти. Вашингтон уже не раз взывал к китайской стороне использовать свои экономические рычаги, чтобы положить конец конфликту с Ираном и восстановить беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив, однако на деле, как утверждают американцы, китайцы продолжили обеспечивать Тегерану немалый приток средств в обход санкций США. В частности, в сентябре агентство Reuters сообщало, что Иран использовал бартерную схему с продажей нефти для покупки китайских товаров на миллиарды долларов, в том числе продукцию военного назначения, что помогло Тегерану обойти западные санкции.