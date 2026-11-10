Китай хочет говорить по написанному
Готовящийся саммит Си, Путина и Трампа обрастает разногласиями
В процессе подготовки трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США, которая должна пройти на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, возникли существенные сложности. Как утверждает The Wall Street Journal, Пекин выступает за заранее согласованный сценарий встречи Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа, что в корне не устраивает американскую сторону. Вашингтон ратует за беседу без заданных рамок, а не протокольное зачитывание заранее написанных выступлений. Камнем преткновения остаются и темы для дискуссии: приоритеты трех лидеров заметно различаются.
Первый в истории трехсторонний саммит лидеров Китая, России и США в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября пока так и не был подтвержден официально. Однако, исходя из заявлений сторон, проработка такой возможности уже началась. В частности, о том, что такая встреча «готовится», Кремль сообщил еще 21 октября. А на прошлой неделе возможность проведения встречи между председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным впервые подтвердил Пекин, который по традиции всегда молчит до последнего. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Китай «поддерживает связь с соответствующими сторонами по вопросу встречи трех глав государств».
Как сообщила 9 ноября американская газета The Wall Street Journal, США и Китай заметно разошлись по форме потенциальной встречи. Пекин настаивает на том, чтобы общение трех лидеров проходило по заранее согласованному сценарию — с зачитыванием заранее подготовленных заявлений и без возможности для дальнейших дискуссий. У Вашингтона, что неудивительно, оказался принципиально иной подход: американская сторона выступила за живое обсуждение всех интересующих стороны тем, чтобы историческая встреча не стала поочередными монологами каждого из участников.
Газета WSJ даже допустила, что если правительства трех стран не смогут договориться об организации совместной встречи, то альтернативой могут стать отдельные двусторонние переговоры.
Противоречия между сторонами предсказуемо возникли и по набору тем, которые каждый из участников считает приоритетными. Прежде всего, как уже не раз давал понять президент США Дональд Трамп, Штаты хотят, чтобы в будущих переговорах по контролю над ядерными вооружениями после истечения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который ограничивал ядерные арсеналы США и России, участвовал и Китай.
8 ноября, отвечая на вопрос о возможности проведения трехстороннего саммита, глава Белого дома сказал: «Думаю, будет встреча с президентом Путиным и председателем Си. Мы обсудим множество вопросов, в том числе денуклеаризацию», подразумевая под этим подключение Китая к ограничениям по ядерным вооружениям (этот термин используется Трампом не совсем корректно, поскольку под денуклеаризацией всегда подразумевали отказ КНДР от ядерного оружия).
Китай, однако, традиционно отказывался от всякого подключения к обсуждению этой темы, ссылаясь на то, что его ядерный потенциал несоизмеримо меньше американского и российского. И как сообщил WSJ некий китайский источник на днях, правительство Китая по-прежнему не согласно участвовать в таких переговорах, чтобы не связывать себя договоренностями, которые усугубят его отставание в ядерном потенциале.
Немало подводных камней сулит и обсуждение украинской темы.
Как только идея трехсторонки попала в публичное поле, западные СМИ стали наперебой утверждать, что саммит инициировал Владимир Путин, чтобы без участия Украины выторговать на нем условия прекращения конфликта, выгодные для Москвы.
И чтобы этого избежать, Трампу, которого часто обвиняют в излишних симпатиях к Владимиру Путину, советники настоятельно рекомендовали вообще не поднимать тему Украины в ходе трехсторонних переговоров.
Не сильно перспективной выглядит и тема Ирана, еще одного конфликта, взгляды на который у развязавших его Штатов, с одной стороны, и России с Китаем — с другой, заметно разнятся. Если Москва относится скорее к идеологическим союзникам иранского режима, то у Пекина к Ирану есть еще и весомый экономический интерес: Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти. Вашингтон уже не раз взывал к китайской стороне использовать свои экономические рычаги, чтобы положить конец конфликту с Ираном и восстановить беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив, однако на деле, как утверждают американцы, китайцы продолжили обеспечивать Тегерану немалый приток средств в обход санкций США. В частности, в сентябре агентство Reuters сообщало, что Иран использовал бартерную схему с продажей нефти для покупки китайских товаров на миллиарды долларов, в том числе продукцию военного назначения, что помогло Тегерану обойти западные санкции.
Подобные претензии у американцев существуют и в отношении торговых связей КНР с Россией. На протяжении всего конфликта на Украине официальные лица США обвиняли китайские компании в поставках Москве товаров двойного назначения, которые используются в российской военной промышленности. Пекин такие обвинения традиционно отвергал, твердя о том, что выступает за урегулирование конфликта путем переговоров, однако доверия у американской стороны такие заверения не вызвали.
Во время предстоящей встречи лидерам США и Китая трудно будет уйти от противоречий в торговой сфере. Напомним, что в ходе сентябрьского визита в США председателя КНР стороны лишь продлили торговое перемирие до января будущего года, так и не найдя решений по самым принципиальным для обеих сторон моментам. В Шэньчжэне для их обсуждения также складывается не самая благоприятная атмосфера. Как раз в преддверии ожидаемого саммита в США разразился громкий шпионский скандал: глава технологического гиганта Nvidia Дженсен Хуан признал любовную связь с китаянкой, которую американская контрразведка считает шпионкой. Трамп поддержал бизнесмена и даже выразил желание, чтобы тот присоединился к его поездке по Азии. Однако конгрессмены отреагировали на скандал иначе, призвав на его фоне еще больше ужесточить контроль за экспортом полупроводников в Китай.