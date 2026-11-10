Госдума разрешила арестованным иностранцам общаться с консулами по видеосвязи

Свидания будут предоставляться на основании письменного разрешения органа, ведущего уголовное дело, при ходатайстве самого иностранца или консульского должностного лица. Отказ в свидании возможен при обстоятельствах, связанных с обеспечением прав и свобод других лиц, а также интересов уголовного судопроизводства.