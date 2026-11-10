Госдума разрешила арестованным иностранцам общаться с консулами по видеосвязи
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий иностранцам, попавшим в СИЗО, проводить свидания с консулами по видео-конференц-связи. Поправки вносятся в статью 18 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Свидания будут предоставляться на основании письменного разрешения органа, ведущего уголовное дело, при ходатайстве самого иностранца или консульского должностного лица. Отказ в свидании возможен при обстоятельствах, связанных с обеспечением прав и свобод других лиц, а также интересов уголовного судопроизводства.
Закон уточняет: свидания по ВКС проводятся путем предоставления консулу помещения в учреждениях уголовно-исполнительной системы или СИЗО ФСБ. Требования к таким помещениям определит ФСИН и ФСБ по согласованию с МИД России.