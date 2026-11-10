ООО «Транспорт будущего» в Тольятти сохранит инфраструктуру и производственные мощности

В ведомстве также отмечают, что «продолжает работу Научно-производственный центр БАС, который объединяет ряд научно-производственных компаний и предоставляет инфраструктуру общего пользования для резидентов-инноваторов, создающих перспективные летательные аппараты». Все образовательные мероприятия, лабораторные и технологические разработки идут по плану.