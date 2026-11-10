ООО «Транспорт будущего» в Тольятти сохранит инфраструктуру и производственные мощности
В министерстве промышленности и торговли Самарской области прокомментировали ситуацию с ООО «Транспорт будущего» в Тольятти. Речь не идет о закрытии или ликвидации производственных площадок.
«Инфраструктура и производственные мощности сохраняются с тем, чтобы возобновить работу при увеличении загрузки предприятия. Таким образом, регион сохраняет материально-техническую базу для задач в сфере беспилотных транспортных систем», — сообщают в министерстве.
В ведомстве также отмечают, что «продолжает работу Научно-производственный центр БАС, который объединяет ряд научно-производственных компаний и предоставляет инфраструктуру общего пользования для резидентов-инноваторов, создающих перспективные летательные аппараты». Все образовательные мероприятия, лабораторные и технологические разработки идут по плану.
Ранее сообщалось, что белгородский разработчик беспилотников ООО «Транспорт будущего» консервирует производственную площадку в Тольятти «в условиях уголовного преследования инвесторов группы». Речь шла об уголовном деле о мошенническом хищении 3 млрд руб. при поставках БПЛА в отношении экс-главы компании Юрия Козаренко и топ-менеджеров ГК «Эфко», которая ранее контролировала общество.