Екатерина Тархова в суде рассказала о бездействии правоохранителей после жалоб на свою мать

«Любые правоохранительные органы по тем проблемам и ситуациям, которые у меня происходили, никогда абсолютно ничем не помогали и даже просто не рассматривали. Например, бывший осужденный, который отбывал срок по особо тяжкой статье, приятель моей мамы мне угрожал, говорил, чтобы я не подходила к своей маме, и не выясняла отношения. Все попытки, которые я предпринимала, чтобы обезопасить себя и своего сына, никаким образом не рассматривались. Переписки, которые я также представляла в различные правоохранительные органы, тоже остались без внимания. Ни один орган абсолютно никогда не рассматривал мое заявление. Всегда говорили о том, что это абсолютно бытовая ситуация», — рассказала Екатерина Тархова.