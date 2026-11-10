Екатерина Тархова в суде рассказала о бездействии правоохранителей после жалоб на свою мать
Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, рассказала в суде, что пыталась обезопасить себя и своего сына от матери Людмилы Тарховой. При этом она заявила о бездействии правоохранительных органов.
«Любые правоохранительные органы по тем проблемам и ситуациям, которые у меня происходили, никогда абсолютно ничем не помогали и даже просто не рассматривали. Например, бывший осужденный, который отбывал срок по особо тяжкой статье, приятель моей мамы мне угрожал, говорил, чтобы я не подходила к своей маме, и не выясняла отношения. Все попытки, которые я предпринимала, чтобы обезопасить себя и своего сына, никаким образом не рассматривались. Переписки, которые я также представляла в различные правоохранительные органы, тоже остались без внимания. Ни один орган абсолютно никогда не рассматривал мое заявление. Всегда говорили о том, что это абсолютно бытовая ситуация», — рассказала Екатерина Тархова.
Самарский областной суд продлил до 12 февраля 2027 года содержание Екатерины Тарховой под стражей, а также домашний арест Таисии Киселевой, фигурируемой в деле.