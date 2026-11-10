В Ленобласти проверят готовность муниципалитетов к уборке снега
В Ленинградской области готовят к зимнему сезону региональный Снежный штаб. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству поручили проверить готовность муниципалитетов к уборке снега и наладить взаимодействие коммунальных и дорожных служб. Такое поручение дал вице-губернатор региона Евгений Барановский.
По словам господина Барановского, обращения жителей помогают выявлять проблемные территории и оперативно подключать к их уборке муниципальные администрации, управляющие компании и дорожные организации. За прошедшие новогодние праздники Снежный штаб обработал 220 обращений.
«Сейчас прошу комитет пройти по каждому муниципалитету, проверить обеспеченность техникой, людьми и материалами, отдельно посмотреть территории, по которым было больше всего жалоб в прошлом сезоне. К первым снегопадам все должно быть готово»,— подчеркнул вице-губернатор.
До конца недели необходимо проверить состояние коммунальной техники и готовность уборочных бригад, сформировать запасы противогололедных материалов, определить маршруты вывоза снега и площадки для его складирования.
Кроме того, комитету предстоит организовать взаимодействие с управляющими компаниями, дорожными службами и администрациями поселений. Это должно обеспечить своевременную уборку дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к социальным учреждениям.