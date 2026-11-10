В Ленобласти проверят готовность муниципалитетов к уборке снега

«Сейчас прошу комитет пройти по каждому муниципалитету, проверить обеспеченность техникой, людьми и материалами, отдельно посмотреть территории, по которым было больше всего жалоб в прошлом сезоне. К первым снегопадам все должно быть готово»,— подчеркнул вице-губернатор.