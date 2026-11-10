Компании США готовятся к расследованиям их связей с администрацией Трампа
Американские юристы, специализирующиеся на защите корпоративных интересов, сообщают о росте запросов на их услуги со стороны компаний. По мнению The Wall Street Journal, компании готовятся к возможным расследованиям со стороны Конгресса своих связей с администрацией президента Дональда Трампа и его семьей.
О намерении провести такие расследования заявили представители демократической партии, которая по итогам промежуточных выборов 3 ноября получила контроль над обеими палатами высшего законодательного органа США. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который в январе возглавит постоянный подкомитет по расследованиям, уже направил запросы десяткам компаний, предупредив их о готовящихся в отношении них расследованиях. Среди них — те, которые инвестировали в проект Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме: Amazon, Apple, BlackRock, Google, Microsoft.
Кроме того, о проверках оповещены несколько криптовалютных компаний, имеющих связи с семьей президента, а также такие компании, как Toyota, Walmart, Live Nation. Они пользовались преференциями администрации Трампа, считают демократы.