Гендиректор фирмы-поставщика фальсификата на авианосец не смог оспорить арест

Самарский областной суд 28 сентября оставил в силе решение райсуда о продлении ареста генеральному директору ООО «СПЗ-4» Денису Котову. Он останется под стражей до 11 ноября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Денис Котов входит в группу собственников ООО «СПЗ-4» вместе с коммерческим директором организации Юрием Журбой и директором по развитию Виталием Злобиным. Все трое обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Статью 201.1 предложил внести в УК РФ президент России Владимир Путин, направив соответствующий законопроект в Госдуму в 2017 году. Депутаты проголосовали за его принятие (403 голоса — «за», 0 — «против»). По данным открытых источников, дело по «президентской» статье в Самарской области возбуждено впервые, но практика ее применения в других регионах существует. При преступлениях в сфере гособоронзаказа ее стали активнее использовать с началом СВО.

По версии следствия, в 2023-2024 гг. под видом подшипников собственного производства они поставили по гособоронзаказу (ГОЗ) на ПАО «Пролетарский завод» фальсификат из Китая для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 306 млн руб. От действий обвиняемых могли пострадать другие предприятия ОПК, а ущерб — превысить 1 млрд руб.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что ООО «СПЗ-4» не является производственным предприятием, а представляет собой организацию для легализации китайского низкокачественного контрафакта, который в последствии перепродавали в том числе на предприятия ВПК в рамках гособоронзаказа. Это прямо запрещает законодательство РФ и за это предусмотрена уголовная ответственность. Наценки на некоторые типы подшипников от СПЗ-4 могли доходить до 1500-1800% от «начальной» (стоимость в Китае) цены фальсификата. Сверхприбыли, заработанные на поставках контрафакта по ГОЗ, тратились на покупку дорогой недвижимости в элитных жилищных комплексах Самары (стоимость квартир 50-70 млн руб.), премиальные внедорожники (BMW X7, X6; Range Rover, Lexus, Toyota) и т.д. Накануне ареста фигуранты рассматривали покупку дорогой недвижимости в Аргентине, Черногории, Турции и ОАЭ для возможности последующего отъезда.

В мае Самарский районный суд арестовал Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбу. Они пытались обжаловать это решение, но безуспешно. 9 июля арест подозреваемых был продлен еще на два месяца. 11 сентября Самарский районный суд продлил заключение собственников ООО «СПЗ-4» на два месяца. Юрий Журба и Виталий Злобин также не смогли обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Евгений Чернов