Главу московской фирмы осудили за фиктивную сертификацию систем безопасности воронежского аэропорта

Как установил суд, руководитель юрлица организовала фиктивное обследование систем видеофиксации и сигнализации в АО «Международный аэропорт Брянск». К работам привлекли специалистов без нужной квалификации и оборудования. На основании поддельных протоколов аэропорту незаконно выдали сертификаты соответствия, после чего компании перечислили свыше 1 млн руб.