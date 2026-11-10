Главу московской фирмы осудили за фиктивную сертификацию систем безопасности воронежского аэропорта
Вынесен приговор по делу о хищениях при сертификации аэропорта под Воронежем
Симоновский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор директору московской компании по делу о мошенничестве при сертификации систем транспортной безопасности в аэропортах Воронежа, Брянска и Калуги. Ее приговорили к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы условно с возмещением в бюджет авиапредприятий 6,6 млн руб. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как установил суд, руководитель юрлица организовала фиктивное обследование систем видеофиксации и сигнализации в АО «Международный аэропорт Брянск». К работам привлекли специалистов без нужной квалификации и оборудования. На основании поддельных протоколов аэропорту незаконно выдали сертификаты соответствия, после чего компании перечислили свыше 1 млн руб.
Следствие выявило еще пять эпизодов хищений в АО «Международный аэропорт "Калуга"» и АО «Международный аэропорт "Воронеж" им. Петра I». Общая сумма ущерба превысила 5,5 млн руб.
По итогам 2025 года операторы аэропортов Черноземья в своем большинстве ухудшили финансовые показатели. Убыток воронежского авиапредприятия составил 639 млн руб. Единственный открытый в макрорегионе тамбовский аэропорт собственными доходами покрывает лишь часть расходов и остается зависимым от бюджетных субсидий.