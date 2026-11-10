Экс-директору АО «Транснефть — Верхняя Волга» отказали в замене наказания
Адвокат бывшего генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина не смог в Тоншаевском райсуде добиться для своего подзащитного замены неотбытой части срока в колонии принудительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
В 2024 году Юрия Левина приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки от поставщиков на сумму около 60 млн руб.
В ходатайстве адвокат указал, что осужденный признал вину, не имеет взысканий в исправительном учреждении, у него есть поощрения за примерное поведение и труд. Юрий Левин трудоустроен подсобным рабочим швейного участка, из его зарплаты удерживают деньги по исполнительным листам.
Однако суд не нашел оснований для замены наказания, учитывая совокупные данные о личности осужденного. Кроме того, на момент рассмотрения ходатайства у Левина имелось действующее взыскание.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.