Экс-директору АО «Транснефть — Верхняя Волга» отказали в замене наказания

В ходатайстве адвокат указал, что осужденный признал вину, не имеет взысканий в исправительном учреждении, у него есть поощрения за примерное поведение и труд. Юрий Левин трудоустроен подсобным рабочим швейного участка, из его зарплаты удерживают деньги по исполнительным листам.