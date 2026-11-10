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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Приволжье

Экс-директору АО «Транснефть — Верхняя Волга» отказали в замене наказания

Адвокат бывшего генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина не смог в Тоншаевском райсуде добиться для своего подзащитного замены неотбытой части срока в колонии принудительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Бывший генеральный директор АО "Транснефть — Верхняя Волга" Юрий Левин

Бывший генеральный директор АО "Транснефть — Верхняя Волга" Юрий Левин

Роман Яровицын / Коммерсантъ

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В 2024 году Юрия Левина приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки от поставщиков на сумму около 60 млн руб.
В ходатайстве адвокат указал, что осужденный признал вину, не имеет взысканий в исправительном учреждении, у него есть поощрения за примерное поведение и труд. Юрий Левин трудоустроен подсобным рабочим швейного участка, из его зарплаты удерживают деньги по исполнительным листам.
Однако суд не нашел оснований для замены наказания, учитывая совокупные данные о личности осужденного. Кроме того, на момент рассмотрения ходатайства у Левина имелось действующее взыскание.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
Галина Шамберина