Мэрия Ярославля утвердила новые оклады для педагогов
Мэрия Ярославля утвердила новые размеры должностных окладов работников муниципальных образовательных учреждений. Согласно постановлению, подписанному мэром Алексеем Михайловым, минимальный оклад для педагогических работников составит 21 тыс. руб., для учителей — 24,5 тыс. руб. Документ вступит в силу 11 января 2027 года.
Оклад в 21 тыс. руб. установили инструкторам по физической культуре, музыкальным руководителям и старшим вожатым. По 21,5 тыс. руб. будут получать концертмейстеры, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и социальные педагоги. Для воспитателей, методистов и педагогов-психологов предусмотрено 22,5 тыс. руб. Оклад в 24,5 тыс. руб. установили учителям, тьюторам, старшим воспитателям и методистам, учителям-дефектологам и логопедам, а также ряду других специалистов.
Постановление вносит изменения в документ мэрии от 2011 года, регулирующий оплату труда в муниципальных образовательных учреждениях. Из него исключили понятие «базовый оклад», вместо него вводятся расчетный и должностной оклады. Также отменяется особый порядок отнесения детского оздоровительно-образовательного центра имени Матросова к группам по оплате труда руководителей.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», 3 ноября муниципалитет одобрил переход на новую систему оплаты труда педагогов. Она предусматривает увеличение гарантированной части заработка: доля постоянных выплат в фонде оплаты труда должна составлять не менее 70%. По словам заместителя мэра по социальной политике Елены Волковой, средний должностной оклад педагогов после изменения системы составит 24,5 тыс. руб.
До реформы базовый оклад учителя составлял 7 413 руб., а с учетом коэффициентов за образование, стаж, напряженность работы и квалификационную категорию гарантированная часть достигала 14 455 руб. При этом выплаты за категорию, стаж и высшее образование в новой системе будут начисляться сверх должностного оклада.