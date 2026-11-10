Мэрия Ярославля утвердила новые оклады для педагогов

Оклад в 21 тыс. руб. установили инструкторам по физической культуре, музыкальным руководителям и старшим вожатым. По 21,5 тыс. руб. будут получать концертмейстеры, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и социальные педагоги. Для воспитателей, методистов и педагогов-психологов предусмотрено 22,5 тыс. руб. Оклад в 24,5 тыс. руб. установили учителям, тьюторам, старшим воспитателям и методистам, учителям-дефектологам и логопедам, а также ряду других специалистов.