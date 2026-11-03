В Ярославле оклады педагогов вырастут в среднем до 24,5 тыс. рублей
С 1 января 2027 года должностной оклад педагогических работников в Ярославле составит в среднем 24,5 тыс. руб. Решение об изменении системы оплаты труда приняли на внеочередном заседании муниципалитета 3 ноября.
О новой системе рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова. Сейчас базовый оклад учителя составляет 7413 руб. С учетом коэффициентов за уровень образования, стаж, напряженность работы и квалификационную категорию сумма достигает 14 455 руб. Новая система предусматривает увеличение оклада и доли постоянных выплат.
«С 1 января 2027 года вводится новая система оплаты труда педагогическим работникам, увеличивается должностной оклад, он будет составлять 24 500 рублей в среднем. И самое главное, наверное, — то, что доля постоянной части при формировании фонда оплаты труда будет составлять не менее 70%», — пояснила Елена Волкова.
По ее словам, в 2026 году целевой уровень средней зарплаты педагогов составляет 61 089 руб. при средней нагрузке 30 часов в неделю. На 2027 год запланировано увеличение до 64 778 руб.
Проект решения муниципалитета подготовлен в связи с постановлением правительства Ярославской области. Срочность его рассмотрения заместитель мэра объяснила необходимостью уведомить работников об изменении системы оплаты труда за два месяца до ее введения.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» со ссылкой на министра образования региона Ирину Лободу, новая система предусматривает оклады от 21 тыс. до 26 тыс. руб. в зависимости от квалификационного уровня. Выплаты за категорию, педагогический стаж и высшее образование будут начислять сверх оклада — ранее они входили в его состав. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами, лабораториями и мастерскими установят в фиксированных суммах вместо процентов от оклада.