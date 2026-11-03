В Ярославле оклады педагогов вырастут в среднем до 24,5 тыс. рублей

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» со ссылкой на министра образования региона Ирину Лободу, новая система предусматривает оклады от 21 тыс. до 26 тыс. руб. в зависимости от квалификационного уровня. Выплаты за категорию, педагогический стаж и высшее образование будут начислять сверх оклада — ранее они входили в его состав. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами, лабораториями и мастерскими установят в фиксированных суммах вместо процентов от оклада.