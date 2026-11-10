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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Прикамье

Тариф на проезд в пермском транспорте в следующем году может вырасти до 50 рублей

Мэрия Перми планирует в следующем году увеличить тариф на проезд до 50 руб. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолия Путина. Информация о планируемом повышении стоимости проезда была озвучена сегодня на заседании комитета Пермской городской думы.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, последний раз тариф на проезд в Перми повышался в апреле этого года. Тогда стоимость проезда выросла с 40 до 43 руб. за одну поездку. Согласно ранее принятому документу, с апреля 2027 года планировалось очередное повышение стоимости проезда до 47 руб.