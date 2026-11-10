Тариф на проезд в пермском транспорте в следующем году может вырасти до 50 рублей

Мэрия Перми планирует в следующем году увеличить тариф на проезд до 50 руб. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолия Путина. Информация о планируемом повышении стоимости проезда была озвучена сегодня на заседании комитета Пермской городской думы.