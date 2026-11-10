81-летнего пенсионера осудили за ДТП с тремя пешеходами в Пушкине

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил 81-летнего Валерия Щурина к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП, в котором пострадали женщина и две ее дочери. Суд также запретил мужчине управлять транспортом в течение двух с половиной лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.