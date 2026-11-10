81-летнего пенсионера осудили за ДТП с тремя пешеходами в Пушкине
Пушкинский районный суд Петербурга приговорил 81-летнего Валерия Щурина к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП, в котором пострадали женщина и две ее дочери. Суд также запретил мужчине управлять транспортом в течение двух с половиной лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Авария произошла 19 марта на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц в Пушкине. Автомобиль Subaru выехал на тротуар и сбил 44-летнюю женщину и двух ее дочерей, после чего врезался в остановку.
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Дело рассмотрели в особом порядке. В суде мужчина признал вину и раскаялся.
Потерпевшие потребовали взыскать с водителя 3 млн руб. компенсации. До вынесения приговора господин Щурин выплатил им 1 млн руб. Суд удовлетворил гражданский иск на 2,5 млн руб.
При назначении наказания суд учел возраст подсудимого, отсутствие судимостей и наличие государственных наград СССР.