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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

«Выбор» построит 19-этажный дом в «Яблоневых садах» в Воронеже за 1,7 млрд

Входящее в воронежскую группу компаний «Выбор» (основатель — экс-депутат областной думы Александр Цыбань) ООО СЗ «Город парк» планирует возвести 19-этажный двухсекционный жилой дом комфорт-класса на улице Загоровского в Коминтерновском районе Воронежа. Здание возводится в рамках комплексного освоения территории. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,67 млрд руб. Это следует из размещенной проектной декларации.

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Общая площадь здания составит 25,3 тыс. кв. м, жилая — 15,8 тыс. кв. м. В доме запроектировано 342 квартиры: 144 однокомнатные (площадью от 32,4 до 45,5 кв. м), 126 двухкомнатных (от 43,5 до 50,2 кв. м) и 72 трехкомнатные (от 52,7 до 84,1 кв. м). На первом этаже расположатся девять нежилых помещений коммерческого назначения совокупной площадью 1,1 тыс. кв. м (от 75 до 203 кв. м). В секциях установят четыре грузопассажирских лифта.
Генеральным подрядчиком выступает ООО СЗ «Выбор». Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года, а передача ключей участникам долевого строительства — до 31 марта 2028 года. Проект реализуется с привлечением проектного финансирования и счетов эскроу в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. Разрешение на строительство выдано администрацией Воронежа 19 августа 2026 года и действует до 19 августа 2029 года.
Прилегающую территорию благоустроят: там разместят две детские и одну спортивную площадки, площадку для сбора твердых коммунальных отходов, а также 54 гостевых машино-места на придомовой территории и 176 парковочных мест за ее пределами. Для маломобильных групп населения предусмотрены понижающие площадки и пандусы.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Город парк» зарегистрировано в Воронеже в июле 2025 года. Компания ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором является Алина (Александровна) Цыбань. В проектной декларации отмечается, что 70% долей компании принадлежит ООО СЗ «Выбор-север», еще 30% — ООО «СК "Выбор"» (также входят в ГК). В 2025 году ООО СЗ «Город парк» отработало с нулевой выручкой, чистая прибыль составила 25 тыс. руб.

ГК «Выбор» специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса. Согласно ЕИСЖС, девелопер сдал 97 домов общей жилой площадью 1,25 млн кв. м (в их числе — отдельные позиции в ЖК «Озерки» и ЖК «Счастье», микрорайон «Яблоневые сады» и ЖК «Май»). В стадии строительства находятся десять домов совокупной жилой площадью 126,8 тыс. кв. м со сроками ввода в эксплуатацию с 2026 по 2029 год.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что структура девелоперской группы «Выбор» Александра Цыбаня (ООО СЗ «Выборстрой шесть») планирует построить клубный жилой дом «Ликъ» с подземным паркингом на улице Генерала Лизюкова в Коминтерновском районе Воронежа. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 млрд руб. Монолитное здание переменной этажности (от шести до 16 этажей) общей площадью 11,3 тыс. кв. м включит 5,6 тыс. кв. м жилья и 1,8 тыс. кв. м коммерческих помещений. В доме запроектировано 97 квартир евроформата площадью от 35 до 89 кв. м, подземная автостоянка на 65 машино-мест, а также коммерческие площади от 49 до 360 кв. м на первом этаже.
Кабира Гасанова