«Выбор» построит 19-этажный дом в «Яблоневых садах» в Воронеже за 1,7 млрд

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Город парк» зарегистрировано в Воронеже в июле 2025 года. Компания ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором является Алина (Александровна) Цыбань. В проектной декларации отмечается, что 70% долей компании принадлежит ООО СЗ «Выбор-север», еще 30% — ООО «СК "Выбор"» (также входят в ГК). В 2025 году ООО СЗ «Город парк» отработало с нулевой выручкой, чистая прибыль составила 25 тыс. руб.

ГК «Выбор» специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса. Согласно ЕИСЖС, девелопер сдал 97 домов общей жилой площадью 1,25 млн кв. м (в их числе — отдельные позиции в ЖК «Озерки» и ЖК «Счастье», микрорайон «Яблоневые сады» и ЖК «Май»). В стадии строительства находятся десять домов совокупной жилой площадью 126,8 тыс. кв. м со сроками ввода в эксплуатацию с 2026 по 2029 год.