«Выбор» собирается строить клубный дом на улице Генерала Лизюкова в Воронеже
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Группа компаний «Выбор» (застройщик — ООО «Специализированный застройщик "Выборстрой шесть", владелец ГК — экс-депутата облдумы Александа Цыбань) возведет жилой дом «Ликъ» с подземным паркингом на улице Генерала Лизюкова, 85а в Воронеже. Планируемая стоимость строительства — 1,1 млрд руб., об этом сообщается в документации проекта, копия которой есть у «Ъ-Черноземье».
Разрешение на строительство выдано администрацией Воронежа 19 октября сроком до 19 декабря 2027 года. По декларации (копия есть у «Ъ-Черноземье»), проект будет реализован в формате клубной застройки. Дом будет переменной этажности — от шести до 16 этажей (включая подземный), технология строительства — монолитная. Общая площадь объекта составит 11,3 тыс. кв. м, из которых 5,6 тыс. кв. м приходится на жилые помещения, а 1,8 тыс. кв. м — на нежилые.
«Свободных участков под застройку на улице Лизюкова не осталось. Нового жилого строительства здесь не было уже очень давно, поэтому интерес к новому дому может быть высоким. К тому же сама по себе локация — удачна. Инфраструктура не просто развита, а буквально перенасыщена всем необходимым»,— отметил «Ъ-Черноземье» источник, близкий к реализации проекта.
В ЖК «Лик» заявлено 97 квартир площадью от 35 до 89 кв. м. — планировки евро-формата с черновой отделкой. Вместимость подземного паркинга — 65 машино-мест. На первом этаже разместятся коммерческие помещения от 49 до 360 кв. м. площадью.
Участок площадью 2,5 тыс. кв. м расположен за лицеем №1. Он находится в бессрочной аренде у застройщика. Собственником является физлицо — индивидуальный предприниматель Ольга Дорошок (она же, согласно другим разделам декларации, является одним из бенефициаров застройщика с долей 20%).
Срок передачи ключей дольщикам — четвертый квартал 2029 года. Финансирование будет осуществляться с использованием счетов эскроу в Центрально-Черноземном отделении Сбербанка. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик "Выбор"».