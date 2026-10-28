«Выбор» собирается строить клубный дом на улице Генерала Лизюкова в Воронеже

«Свободных участков под застройку на улице Лизюкова не осталось. Нового жилого строительства здесь не было уже очень давно, поэтому интерес к новому дому может быть высоким. К тому же сама по себе локация — удачна. Инфраструктура не просто развита, а буквально перенасыщена всем необходимым»,— отметил «Ъ-Черноземье» источник, близкий к реализации проекта.