ФНС намерена получить имущество фрахтователя затонувшего танкера
Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление межрайонной инспекции ФНС № 23 по Самарской области к пермскому ООО «Кама Шиппинг». Как сообщает пресс-служба суда, налоговая требует обратить взыскание на заложенное имущество компании в пределах 34,8 млн руб. Обеспечительные меры были наложены на активы «Кама Шиппинг» в конце октября 2024 года. Рассмотрение заявления ФНС назначено судом на 9 декабря.
Ранее ФНС по Омской области обратилась в арбитражный суд с требованием признать ООО «Кама Шиппинг» банкротом. На момент подачи заявления сумма требований налоговой составляла 65,7 млн руб. Основанием для этого послужили задолженности компании по обязательным платежам. Согласно картотеке суда, производство по настоящему делу прекращено.
ООО «Кама Шиппинг» было зарегистрировано в Перми в 2016 году. Общество является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. В июне этого года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с ООО, а также с владельца танкера ООО «Каматрансойл» около 49,5 млрд руб. В такую сумму был оценен ущерб от разлива нефти. Совладельцы ООО Константин Сельков и Лариса Федорова также признаны банкротами, суд ввел процедуру реализации их имущества