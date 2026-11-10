В Карелии вслед за уходящими в спячку медведями активизировались волки

Оперативные группы продолжают работать во всех районах и округах республики, в том числе по обращениям о появлении волков. Глава Карелии поручил региональному Минприроды проработать изменения в федеральное законодательство, которые позволили бы применять огнестрельное оружие при появлении хищника в населенном пункте, если существует реальная угроза жизни и здоровью человека.