В Карелии вслед за уходящими в спячку медведями активизировались волки
За октябрь жители республики 13 раз сообщали о появлении волков
В Карелии участились случаи появления волков у населенных пунктов на фоне снижения числа выходов медведей к людям. За октябрь жители республики 13 раз сообщали о встречах с волками, сообщил глава Карелии Александр Парфенчиков.
«Ситуация с медведями в республике стабилизировалась. Звери готовятся к спячке, и количество выходов к людям снизилось. При этом мы фиксируем участившиеся случаи появления волков»,— написал господин Парфенчиков в Telegram-канале.
Всего за октябрь власти получили 64 обращения жителей о появлении диких животных. Из них 34 касались медведей, 13 — волков и 23 — лис. Чаще всего сообщения поступали из Петрозаводска, Пряжинского, Пудожского, Сегежского и Олонецкого районов.
Оперативные группы продолжают работать во всех районах и округах республики, в том числе по обращениям о появлении волков. Глава Карелии поручил региональному Минприроды проработать изменения в федеральное законодательство, которые позволили бы применять огнестрельное оружие при появлении хищника в населенном пункте, если существует реальная угроза жизни и здоровью человека.
«Это крайняя мера, но у людей должно быть законное право на защиту», — отметил господин Парфенчиков. Он подчеркнул, что применение оружия возможно при наличии разрешения и строгом соблюдении требований безопасности.