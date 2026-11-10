Под дорожные проекты в Петербурге изъяли почти 38 га земли

Более 356 тыс. кв. м изъятых территорий относятся к зоне транспортной инфраструктуры. Значительно меньшие площади приходятся на производственные зоны (около 6 тыс. кв. м), территории сельскохозяйственного использования (5,9 тыс. кв. м) и зеленые насаждения специального назначения (5,6 тыс. кв. м). Кроме того, под изъятие попали общественно-деловые территории (1,9 тыс. кв. м), участки инженерной инфраструктуры (1,3 тыс. кв. м) и земли под жилой застройкой.