Под дорожные проекты в Петербурге изъяли почти 38 га земли
В 2025 году в Санкт-Петербурге для строительства и реконструкции автомобильных дорог изъяли 145 земельных участков общей площадью 37,9 га. Об этом сообщила председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Юлия Киселева на заседании градостроительной комиссии Законодательного собрания, пишет «Деловой Петербург».
Всего городские власти приняли 24 решения об изъятии земли. Большинство участков — 108 общей площадью 25,2 га — планируется образовать путем раздела существующих наделов. Еще 37 участков площадью 12,7 га изымут целиком.
По данным КГА, основную часть территорий составляет незастроенная земля: 106 участков, или 73,7% от общего числа. Остальные 39 участков (26,3%) имеют застройку.
Более 356 тыс. кв. м изъятых территорий относятся к зоне транспортной инфраструктуры. Значительно меньшие площади приходятся на производственные зоны (около 6 тыс. кв. м), территории сельскохозяйственного использования (5,9 тыс. кв. м) и зеленые насаждения специального назначения (5,6 тыс. кв. м). Кроме того, под изъятие попали общественно-деловые территории (1,9 тыс. кв. м), участки инженерной инфраструктуры (1,3 тыс. кв. м) и земли под жилой застройкой.
Отдельно в комитете сообщили о двух решениях об изъятии земельных участков в Курортном районе. Они необходимы для реконструкции и сноса многоквартирных домов, признанных аварийными.