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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербург увеличит расходы на бесплатную медпомощь на 6,8%

В Санкт-Петербурге планируют направить более 309,1 млрд рублей на бесплатную медицинскую помощь в 2027 году. Это на 19,6 млрд рублей, или 6,77%, больше, чем предусмотрено на 2026 год. Такие параметры содержит проект территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, опубликованный для антикоррупционной экспертизы.
На бесплатную медпомощь в Петербурге в 2027 году планируют направить 309 млрд рублей

На бесплатную медпомощь в Петербурге в 2027 году планируют направить 309 млрд рублей

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Согласно документу, 180,6 млрд рублей предполагается выделить из средств обязательного медицинского страхования, еще 128,6 млрд рублей — из бюджета Санкт-Петербурга. Общая стоимость программы составит 309,15 млрд рублей.
Отдельный блок программы посвящен медицинской помощи участникам специальной военной операции. Для них предусмотрены внеочередное получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитация, в том числе продолжительностью 30 дней и более, а также преимущество при размещении в одно- и двухместных палатах. Кроме того, участники СВО смогут получать паллиативную помощь на дому с выездом медицинской бригады, консультации медицинского психолога и приоритетное санаторно-курортное лечение.
Также проект предусматривает внеочередное зубопротезирование за счет городского бюджета независимо от наличия инвалидности. Для ветеранов боевых действий в программу включены вспомогательные репродуктивные технологии. Такая же возможность предусмотрена для вдов погибших участников СВО — в течение пяти лет при наличии нотариально заверенного согласия супруга, оформленного при жизни.
Еще одно изменение касается центров здоровья: их планируют преобразовать в центры медицины здорового долголетия. Там будут оценивать биологический возраст пациентов, а при наличии показаний — проводить секвенирование микробиома кишечника. Динамическое наблюдение предусмотрено через три месяца, но не чаще двух раз в год. Для работы таких центров исполнительные органы власти смогут закупать медицинские изделия и программное обеспечение за счет бюджета.
С 2027 года в программу также предлагается включить перечни исследований в рамках углубленной диспансеризации ветеранов боевых действий, обследований взрослых для оценки репродуктивного здоровья и санаториев. Среди новых показателей эффективности — доля участников СВО, прошедших реабилитацию и получивших психологическое консультирование, доля телеконсультаций через мессенджеры, а также количество нарушений сроков ожидания медицинской помощи в расчете на тысячу застрахованных.
Всего в перечень медицинских организаций включены 388 учреждений, из них 330 будут работать в системе ОМС. Перечень лекарств, предоставляемых бесплатно, насчитывает 909 наименований, еще 33 препарата можно будет получить со скидкой 50%.
Документ пока имеет статус проекта. Антикоррупционная экспертиза программы проводится с 9 по 23 ноября 2026 года.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор