Петербург увеличит расходы на бесплатную медпомощь на 6,8%

Еще одно изменение касается центров здоровья: их планируют преобразовать в центры медицины здорового долголетия. Там будут оценивать биологический возраст пациентов, а при наличии показаний — проводить секвенирование микробиома кишечника. Динамическое наблюдение предусмотрено через три месяца, но не чаще двух раз в год. Для работы таких центров исполнительные органы власти смогут закупать медицинские изделия и программное обеспечение за счет бюджета.