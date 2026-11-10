Петербург увеличит расходы на бесплатную медпомощь на 6,8%
В Санкт-Петербурге планируют направить более 309,1 млрд рублей на бесплатную медицинскую помощь в 2027 году. Это на 19,6 млрд рублей, или 6,77%, больше, чем предусмотрено на 2026 год. Такие параметры содержит проект территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, опубликованный для антикоррупционной экспертизы.
Согласно документу, 180,6 млрд рублей предполагается выделить из средств обязательного медицинского страхования, еще 128,6 млрд рублей — из бюджета Санкт-Петербурга. Общая стоимость программы составит 309,15 млрд рублей.
Отдельный блок программы посвящен медицинской помощи участникам специальной военной операции. Для них предусмотрены внеочередное получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитация, в том числе продолжительностью 30 дней и более, а также преимущество при размещении в одно- и двухместных палатах. Кроме того, участники СВО смогут получать паллиативную помощь на дому с выездом медицинской бригады, консультации медицинского психолога и приоритетное санаторно-курортное лечение.
Также проект предусматривает внеочередное зубопротезирование за счет городского бюджета независимо от наличия инвалидности. Для ветеранов боевых действий в программу включены вспомогательные репродуктивные технологии. Такая же возможность предусмотрена для вдов погибших участников СВО — в течение пяти лет при наличии нотариально заверенного согласия супруга, оформленного при жизни.
Еще одно изменение касается центров здоровья: их планируют преобразовать в центры медицины здорового долголетия. Там будут оценивать биологический возраст пациентов, а при наличии показаний — проводить секвенирование микробиома кишечника. Динамическое наблюдение предусмотрено через три месяца, но не чаще двух раз в год. Для работы таких центров исполнительные органы власти смогут закупать медицинские изделия и программное обеспечение за счет бюджета.
С 2027 года в программу также предлагается включить перечни исследований в рамках углубленной диспансеризации ветеранов боевых действий, обследований взрослых для оценки репродуктивного здоровья и санаториев. Среди новых показателей эффективности — доля участников СВО, прошедших реабилитацию и получивших психологическое консультирование, доля телеконсультаций через мессенджеры, а также количество нарушений сроков ожидания медицинской помощи в расчете на тысячу застрахованных.
Всего в перечень медицинских организаций включены 388 учреждений, из них 330 будут работать в системе ОМС. Перечень лекарств, предоставляемых бесплатно, насчитывает 909 наименований, еще 33 препарата можно будет получить со скидкой 50%.
Документ пока имеет статус проекта. Антикоррупционная экспертиза программы проводится с 9 по 23 ноября 2026 года.