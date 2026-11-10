Росприроднадзор взыскивает со ставропольского завода «СМИК» 86,3 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» (ЗАО «СМИК»). Сумма исковых требований составляет 86,34 млн руб., определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Ведомство требует взыскать с предприятия штраф в качестве возмещения вреда, причиненного почвам из-за несанкционированного складирования отходов на земельном участке в Шпаковском районе (кадастровый номер 26:11:021401:22).
Ранее суд удовлетворил ходатайство завода об отложении процесса для подготовки мотивированного отзыва. Кроме того, к разбирательству в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СМИК» зарегистрировано в 1993 году в селе Верхнерусское Ставропольского края. Основная специализация — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал общества — 13,2 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 37,4 млн руб., прибыль — 13,3 млн руб.
Согласно определению суда, ответчику предписано предоставить письменный отзыв с контррасчетом суммы иска и ссылками на нормы права, а также доказательства его направления истцу. Аналогичные требования по предоставлению мотивированной позиции предъявлены и к привлеченному третьему лицу. Суд также истребовал у участников дополнительные пояснения и доказательства.
С 2019 года завод находится в стадии конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен Рашид Джаубаев. Предыдущие попытки реализовать имущество предприятия на торгах для погашения общей задолженности, превышающей 240 млн рублей, не увенчались успехом из-за отсутствия заявок от покупателей.
ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» в Ставропольском крае ежедневно производил около 200 тыс. шт силикатного кирпича. Предприятие также выпускало керамзитовый гравий, занималось проектированием и строительством зданий и сооружений различного уровня и класса. В 2013 году продукция ЗАО «СМиК» (завод стеновых материалов и керамзита) стала дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Кроме того, предприятие было награждено Золотым знаком «Всероссийская марка» и «Знаком качества XXI века».
В ноябре 2017 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по региону и ввел в отношении ЗАО «СМИК» процедуру наблюдения. В реестр требований кредиторов должника включили 19 организаций с общей суммой задолженности 254,5 млн руб. При этом дебиторская задолженность завода составляет 544,6 млн руб. Среди кредиторов предприятия — Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ООО «ПСФ СУ-10», ООО «Пелагиадское карьероуправление», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие».
В сентябре 2019 года краевой арбитраж признал ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» банкротом и ввел конкурсное производство.