Росприроднадзор взыскивает со ставропольского завода «СМИК» 86,3 млн рублей

ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» в Ставропольском крае ежедневно производил около 200 тыс. шт силикатного кирпича. Предприятие также выпускало керамзитовый гравий, занималось проектированием и строительством зданий и сооружений различного уровня и класса. В 2013 году продукция ЗАО «СМиК» (завод стеновых материалов и керамзита) стала дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Кроме того, предприятие было награждено Золотым знаком «Всероссийская марка» и «Знаком качества XXI века».