Разделили на три

Имущество обанкротившегося ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» («СМИК») в Ставрополе выставили на торги за 344,9 млн руб. Предложение о продаже разделено на три лота. Самый дорогой из них — земельный участок площадью 321,8 тыс. кв. м, за который продавец надеется получить 291,5 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о продаже имущества ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Из информации следует, что самый дорогой лот — земельный участок площадью 321,8 тыс. кв. м в городе Михайловске на ул. Ленина. Его начальная цена составляет 291,5 млн руб. Второй лот — недостроенный десятиэтажный жилой дом в седьмом микрорайоне Буденновска площадью 5,08 тыс. кв. м. Объект оценили в 47,6 млн руб. Здание входит в комплекс многоэтажных домов и расположено на участке площадью 13,4 тыс. кв. м. Третий лот — право аренды земли под недропользование в хуторе Нижнерусский Шпаковского района. Участок площадью 80 тыс. кв. м стоит 5,8 млн руб.

По условиям торгов, стартовые цены действуют первые три рабочих дня, затем снижаются на 5% каждые три дня. Минимальная стоимость составит 20% от начальной цены. Для участия требуется внести задаток в размере 10% от текущей стоимости лота. Победитель должен будет оплатить покупку в течение 30 дней после подписания договора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СМИК» зарегистрировано в 1993 году в селе Верхнерусское Ставропольского края. Основная специализация — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал общества — 13,2 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 37,4 млн руб., прибыль — 13,3 млн руб.

ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» в Ставропольском крае ежедневно производил около 200 тыс. шт силикатного кирпича. Предприятие также выпускало керамзитовый гравий, занималось проектированием и строительством зданий и сооружений различного уровня и класса. В 2013 году продукция ЗАО «СМиК» (завод стеновых материалов и керамзита) стала дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Кроме того, предприятие было награждено Золотым знаком «Всероссийская марка» и «Знаком качества XXI века».

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по региону и ввел в отношении ЗАО «СМИК» процедуру наблюдения. В реестр требований кредиторов должника включили 19 организаций с общей суммой задолженности 254,5 млн руб. При этом дебиторская задолженность завода составляет 544,6 млн руб. Среди кредиторов предприятия — Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ООО «ПСФ СУ-10», ООО «Пелагиадское карьероуправление», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие».

В сентябре 2019 года краевой арбитраж признал ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» банкротом и ввел конкурсное производство.

Торги по реализации имущества завода проводятся с 2022 года. Начальная цена лотов составляла 329,8 млн руб. За неполные три года имущество ЗАО «СМИК» 12 раз выставлялось на торги. Все они не состоялись по причине отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Тат Гаспарян