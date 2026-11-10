«Ветбиохим» сообщил о выплатах компенсаций после гибели собак в Ярославле

Выплаты производятся в досудебном порядке. Они включают возмещение расходов на вакцинацию, лечение и госпитализацию животных, их стоимости, а также компенсацию морального вреда. Конкретные суммы выплат в компании не раскрыли. По шести обращениям было отказано в компенсации: по данным производителя, в этих случаях применялись другие серии вакцины, а причинно-следственная связь между прививкой и произошедшим не была установлена.