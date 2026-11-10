«Ветбиохим» сообщил о выплатах компенсаций после гибели собак в Ярославле
Компания «Ветбиохим» получила 177 обращений от владельцев собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии 20. По 128 обращениям собраны необходимые документы, 104 владельцам уже выплатили компенсации, сообщила компания в своем Telegram-канале. При этом в «Ветбиохиме» не уточнили, сколько обратившихся владельцев животных проживают в Ярославской области.
«Мы искренне сопереживаем каждой семье, потерявшей своего питомца, и понимаем, что никакая финансовая компенсация не сможет восполнить эту утрату», — говорится в сообщении компании.
Выплаты производятся в досудебном порядке. Они включают возмещение расходов на вакцинацию, лечение и госпитализацию животных, их стоимости, а также компенсацию морального вреда. Конкретные суммы выплат в компании не раскрыли. По шести обращениям было отказано в компенсации: по данным производителя, в этих случаях применялись другие серии вакцины, а причинно-следственная связь между прививкой и произошедшим не была установлена.
В «Ветбиохиме» уточнили, что остальные обращения находятся в процессе оформления и проверки документов. Владельцы могут подтвердить факт вакцинации, в частности, фотографией записи в ветеринарном паспорте животного.
Сообщения о гибели собак после применения «Мультикана-8» начали поступать в августе 2026 года, в первую очередь из Ярославской области. Региональный «Центр ветеринарии» остановил использование препарата 14 августа. Позднее Россельхознадзор распорядился изъять из обращения и уничтожить 20-ю серию вакцины.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», в сентябре в отобранных в регионе образцах этой серии специалисты обнаружили живой вирус болезни Ауески. Россельхознадзор сообщил, что проверка подтвердила причинно-следственную связь между применением вакцины и массовой гибелью собак.