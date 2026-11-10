Нижегородский завод вездеходов планирует экспорт в Африку, Азию и Южную Америку
Нижегородский производитель вездеходов-амфибий ООО «Звезда» планирует начать экспорт в Бразилию, Индию, Камбоджу, Сенегал, Китай и ОАЭ, следует из протокола заседания экспортного совета при губернаторе, с которым ознакомился «Ъ-Приволжье». Предприятие уже наладило поставки в Казахстан в связи со снижением рынка сбыта за последние два года, отмечается в документе.
Выход на зарубежные рынки требует компенсации части затрат на НИОКР и омологацию, однако с 2026 года эта мера поддержки не предоставляется организациям, ориентированным на экспорт.
Экспортный совет поручил руководству предприятия предоставить минпромторгу Нижегородской области справку об оценке внешнего рынка. На ее основе власти подготовят предложения для Минпромторга РФ о введении новой меры поддержки в виде возмещения части затрат по результатам экспорта новой продукции.