Нижегородский завод вездеходов планирует экспорт в Африку, Азию и Южную Америку

Нижегородский производитель вездеходов-амфибий ООО «Звезда» планирует начать экспорт в Бразилию, Индию, Камбоджу, Сенегал, Китай и ОАЭ, следует из протокола заседания экспортного совета при губернаторе, с которым ознакомился «Ъ-Приволжье». Предприятие уже наладило поставки в Казахстан в связи со снижением рынка сбыта за последние два года, отмечается в документе.