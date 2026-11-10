Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых в Стрельне
Прокуратура Петродворцового района Петербурга требует запретить работу частного пансионата для пенсионеров и маломобильных граждан в поселке Стрельна. Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований и несоблюдение норм безопасности при оказании постояльцам социальных и медицинских услуг, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Пансионат организовал индивидуальный предприниматель в жилом доме на 1-м проезде Свободы. По данным надзорного ведомства, здание используется для круглосуточного проживания пожилых людей и граждан с ограниченной мобильностью, однако условия их пребывания не отвечают требованиям безопасности.
Кроме того, земельный участок, на котором расположен дом, относится к категории земель, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
Прокурор Петродворцового района обратился в суд с иском о запрете работы пансионата и требованием использовать жилое здание по назначению. Заявление находится на рассмотрении.