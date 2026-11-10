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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых в Стрельне

Прокуратура Петродворцового района Петербурга требует запретить работу частного пансионата для пенсионеров и маломобильных граждан в поселке Стрельна. Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований и несоблюдение норм безопасности при оказании постояльцам социальных и медицинских услуг, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура сообщила, что условия пребывания постояльцев не отвечают требованиям безопасности
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Прокуратура сообщила, что условия пребывания постояльцев не отвечают требованиям безопасности

пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

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пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

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пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Пансионат организовал индивидуальный предприниматель в жилом доме на 1-м проезде Свободы. По данным надзорного ведомства, здание используется для круглосуточного проживания пожилых людей и граждан с ограниченной мобильностью, однако условия их пребывания не отвечают требованиям безопасности.
Кроме того, земельный участок, на котором расположен дом, относится к категории земель, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
Прокурор Петродворцового района обратился в суд с иском о запрете работы пансионата и требованием использовать жилое здание по назначению. Заявление находится на рассмотрении.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор