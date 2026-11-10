Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых в Стрельне

Пансионат организовал индивидуальный предприниматель в жилом доме на 1-м проезде Свободы. По данным надзорного ведомства, здание используется для круглосуточного проживания пожилых людей и граждан с ограниченной мобильностью, однако условия их пребывания не отвечают требованиям безопасности.