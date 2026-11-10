Объем выдачи кредитов в Челябинской области сократился на 27%

В целом по стране объем одобренных россиянам займов составил почти 1 трлн руб. За месяц показатель упал на 29,2%. Наиболее серьезная динамика сокращения зафиксирована в Санкт-Петербурге (–38,8%), Республике Башкортостан (–35,1%), Ростовской области (–34,9%), а также в Москве (–34,1%) и Ленинградской области (–33,9%).