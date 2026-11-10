Объем выданных розничных кредитов в Прикамье снизился на 30,6%
В октябре 2026 года общий объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составил в Пермском крае 18,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 30,6% (26,5 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Общий объем выданных розничных кредитов в России в октябре 2026 года составил 0,97 трлн. руб., снизившись по сравнению с сентябрем на 29,2% (1,37 трлн. руб.). Наибольший объем выданных розничных кредитов в регионах РФ в октябре 2026 года был отмечен в Москве (99,4 млрд. руб.), Московской области (67,9 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (45,4 млрд. руб.).
Напомним, в октябре 2026 года жители Пермского края установили 15,9 тыс. самозапретов на привлечение кредитов.