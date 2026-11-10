Объем выданных розничных кредитов в Прикамье снизился на 30,6%

Общий объем выданных розничных кредитов в России в октябре 2026 года составил 0,97 трлн. руб., снизившись по сравнению с сентябрем на 29,2% (1,37 трлн. руб.). Наибольший объем выданных розничных кредитов в регионах РФ в октябре 2026 года был отмечен в Москве (99,4 млрд. руб.), Московской области (67,9 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (45,4 млрд. руб.).