Лукашенко направился в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Господин Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности»,— указано в сообщении.

Также господин Лукашенко встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить реализацию кооперационных проектов и «практические вопросы» развития белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

25 августа президент Белоруссии принял в Минске первого вице-премьера России Дениса Мантурова. На встрече господин Лукашенко сообщил, что намерен скоро встретиться с премьер-министром и президентом России, чтобы обсудить вопросы, которые не смогут согласовать с господином Мантуровым.