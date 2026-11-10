Ярославского экс-депутата обвинили в участии в террористической организации
Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Как стало известно «Ъ-Ярославль», его фигурантом стал бывший депутат областной думы Василий Цепенда.
По версии следствия, находясь за пределами России, обвиняемый принял участие в заседании организации, деятельность которой признана террористической на территории РФ. Дело возбуждено следственным отделом по Фрунзенскому району Ярославля по материалам регионального управления ФСБ по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.
Василию Цепенде заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия.
В сентябре 2026 года Кировский районный суд Ярославля заочно приговорил Василия Цепенду к двум годам колонии общего режима по другому делу — об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Кроме того, ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в интернете, в течение семи лет.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», Цепенда был депутатом облдумы с 2015 по 2018 год, а до этого работал помощником Бориса Немцова.