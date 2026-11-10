Ярославского экс-депутата обвинили в участии в террористической организации

В сентябре 2026 года Кировский районный суд Ярославля заочно приговорил Василия Цепенду к двум годам колонии общего режима по другому делу — об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Кроме того, ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в интернете, в течение семи лет.