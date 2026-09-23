Преемника Немцова в Яроблдуме приговорили к 2 годам колонии

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего депутата областной думы и экс-председателя Ярославского регионального отделения «Партия народной свободы» (ПАРНАС) Василия Цепенду к 2 годам колонии общего режима по делу об участии в деятельности признанной нежелательной в России иностранной организации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Цепенда

Фото: Ярославская областная дума Василий Цепенда

Фото: Ярославская областная дума

Как установил суд, подсудимого в 2025 году привлекли к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Тогда он был оштрафован на 5 тыс. руб.

Однако в том же году Цепенда, находясь за пределами России, вновь принял участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России. О своем участии он рассказал в интернете. Суд признал Василия Цепенду виновным по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

«Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием сети Интернет, сроком на 7 лет»,— сообщили в пресс-службе.

Приговор был вынесен в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске с марта 2026 года. Заочно он арестован.

Василий Цепенда был председателем регионального отделения ПАРНАС с 2012 по 2019 год (в настоящее время партия ликвидирована). От этой партии в Ярославскую областную думу в 2013 году был избран Борис Немцов, помощником которого был господин Цепенда. После убийства Немцова Василий Цепенда в 2015 году занял освободившееся место депутата. Депутатские полномочия Цепенды закончились в 2018 году. В 2021 году Василий Цепенда работал директором ярославской птицефабрики «Север». По данным источников «Ъ-Ярославль», бывший депутат находится за границей.

Алла Чижова