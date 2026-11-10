Кисловодск и Домбай вошли в число лидеров ранних бронирований отелей на Новый год

Спрос на ранние бронирования отелей в Кисловодске на новогодние праздники вырос в 4,3 раза, а на Домбае в Карачаево-Черкесии — в 3,5 раза год к году. Такие данные на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года приводит Ozon Travel. В целом ранние бронирования отелей внутри страны на новогодние даты выросли почти вдвое, а за границей — более чем в два раза, при этом авиабилеты на эти даты покупают в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Россияне начали готовиться к зимним путешествиям уже в октябре.