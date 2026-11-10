Время раскрыть ДНК

Как рассказала Ольга Астафьева, в коммерческих медицинских центрах цена НИПТа составляет от 25 до 35 тыс. руб. в зависимости от количества определяемых хромосомных аномалий. «С 2025 года эти тесты стали делать бесплатно во многих регионах России по полису ОМС, но только у женщин группы высокого риска, по данным скрининга первого триместра беременности»,— уточняет эксперт. Так, в сентябре пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что с начала 2026 года более 650 будущих мам прошли пренатальное тестирование по полису ОМС. Ольга Еремина добавляет, что ПГТ обойдется примерно в 27 тыс. руб. для одного эмбриона.