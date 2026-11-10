Время раскрыть ДНК
Почему на Кубани и Дону растет спрос на генетические исследования
Рынок генетической диагностики в Краснодарском крае и Ростовской области демонстрирует уверенный рост: за последние три года трафик в профильных лабораториях и клиниках вырос в разы. Эксперты связывают тенденцию с повышением качества информирования населения и стоимостной доступности исследований. Однако рынок услуг генетической медицины развивается неравномерно: регионы значительно отстают от столиц, а небольшие населенные пункты — от крупных городов.
В медицинских организациях Краснодарского края и Ростовской области отмечают увеличение интереса к генетическим исследованиям. В частности, об этом заявили в клинике «Геном Дон», медицинском центре «Чадо», лаборатории CL Lab, медицинском центре CL Doctor и компании «Инвитро». По данным участников рынка, за три последних года на преимплантационные генетические тестирования хромосомных аномалий (ПГТ — тестирование эмбрионов перед переносом в полость матки с целью выявления генетических аномалий) спрос вырос в 2,5 раза, а на неинвазивные пренатальные тесты (НИПТы делают для выявления хромосомных аномалий и многогенных заболеваний у плода) — почти втрое.
Обращаемость в чекап-отделение с геномной диагностикой увеличилась на 30% за год. По словам директора ООО «Геном Дон» Ольги Ереминой, если раньше пациенты зачастую отказывались сделать тестирование даже при наличии направления от генетика, то сейчас сами просят об этом.
«Как отмечают наши аналитики по результатам оценки трехлетнего горизонта сегмента — рынок генетических тестов в России прибавил порядка 11% только за 2025 год, а трафик профильных лабораторий вырос втрое»,— рассказывает глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев.
Тренд — общероссийский, соглашается врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин. «Россияне потратили на генетические исследования более 2,5 млрд руб. за год, выручка крупнейших компаний сектора выросла в 1,5 раза. У некоторых организаций по популярности лидируют генетические паспорта — комплексные тесты, которые обещают рассказать сразу обо всем: от происхождения до предрасположенности к заболеваниям и подбора питания»,— говорит эксперт.
Генетика для масс
По оценке доктора медицинских наук, профессора, врача-кардиолога, медицинского директора «Инвитро» Алексея Никитина, генетические исследования — один из самых быстрорастущих сегментов лабораторной диагностики.
«Тренд однозначный: генетика переходит из категории „экзотика для избранных“ в массовую услугу. Первая причина — снижение стоимости: секвенирование подешевело настолько, что генетический тест перестал быть роскошью. Вторая — смещение интереса к превентивной медицине: люди хотят не лечить болезнь постфактум, а понимать свои риски заранее. Третья — развитие предиктивной медицины на уровне государства: в декабре 2025 года термин официально закрепили указом президента и включили в программу госгарантий, что придало направлению легитимность. Четвертая — информационный фон: тема генетики активно обсуждается в медиа и соцсетях»,— поясняет врач.
Среди наиболее популярных направлений он назвал нутригенетику (как питание влияет на организм конкретного человека), фармакогенетику (подбор лекарств с учетом генетики), генетические панели на предрасположенность к распространенным заболеваниям, а также онкогенетику.
Ольга Еремина рост популярности генетических исследований связывает с большей информированностью граждан о показаниях к тестированию, например при планировании беременности. «Показанием для генетических тестов являются возраст женщины старше 35 лет (с возрастом повышается риск хромосомных аномалий), несколько неудачных попыток ЭКО или привычное невынашивание беременности, наличие наследственных заболеваний в семье, тяжелый мужской фактор бесплодия, обнаружение изменений кариотипа (набора хромосом) у одного или обоих партнеров»,— отмечает руководитель клиники.
Среди драйверов роста рынка услуг медицинской генетики Феликс Гамзаев называет государственную поддержку репродуктивной медицины, включение базового НИПТ в программу ОМС с 2026 года, рост среднего возраста деторождения и запрос со стороны пациентов. Последний фактор эксперт объясняет растущей информированностью пациентов о возможностях генетических тестов и желанием проходить комплексную профилактику здоровья с четкой детализацией возможных рисков на будущее. По наблюдениям Феликса Гамзаева, наиболее популярны НИПТ, ПГТ плода на геномные аномалии в рамках ЭКО, онкогенетические панели и тесты на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Геномная экономика
По данным аналитиков CL, в 2026 году средняя стоимость генетического чекапа в России составляет 90–120 тыс. руб. В Краснодаре цена варьируется — от 80–110 тыс. руб.: рынок юга немного ниже столичного, но выше, чем в малых городах региона. За последние три года цены в сегменте росли умеренно в пределах 10–15%, что, по словам Феликса Гамзаева, в первую очередь связано с удорожанием реагентов и логистики.
Михаил Гаврикин обращает внимание на то, что цены в городах и клиниках заметно отличаются. Например, генетический паспорт на 55 генов в Ростове-на-Дону стоит немногим более 36 тыс. руб., а в Краснодаре — 44,4 тыс. руб. Клинический паспорт (предрасположенность к заболеваниям) в Ростове — 59,9 тыс. руб. В Краснодаре панель «Активное долголетие» обойдется в 45 тыс. руб.
Как рассказала Ольга Астафьева, в коммерческих медицинских центрах цена НИПТа составляет от 25 до 35 тыс. руб. в зависимости от количества определяемых хромосомных аномалий. «С 2025 года эти тесты стали делать бесплатно во многих регионах России по полису ОМС, но только у женщин группы высокого риска, по данным скрининга первого триместра беременности»,— уточняет эксперт. Так, в сентябре пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что с начала 2026 года более 650 будущих мам прошли пренатальное тестирование по полису ОМС. Ольга Еремина добавляет, что ПГТ обойдется примерно в 27 тыс. руб. для одного эмбриона.
«Цена зависит от объема исследования. Базовые одиночные тесты (например на конкретную мутацию) стоят относительно недорого — в пределах нескольких тысяч рублей. Расширенные панели и полноценные чекапы, включающие анализ десятков и сотен генов, стоят существенно больше. Общая тенденция за три года — снижение стоимости относительно доходов населения при росте объема предоставления таких услуг: тесты становятся доступнее, потому что падает себестоимость технологии, а конкуренция растет. Самые бюджетные варианты — одиночные мутации и базовые панели; самые дорогие — полногеномные исследования и сложные онкогенетические панели с глубокой интерпретацией»,— рассказал Алексей Никитин.
Выбор осознанных
По словам Феликса Гамзаева, женщины по-прежнему составляют ядро аудитории генетической медицины — около 57% обращений. При этом наиболее активная группа — представительницы прекрасного пола 35–44 лет. «Однако за последние два с половиной года интерес мужчин к генетическим тестам вырос более чем в четыре раза, и сегодня они формируют уже порядка 33% клиентской базы»,— констатирует эксперт.
Он уточняет, что мужская аудитория — это преимущественно люди 35–54 лет, чуть меньше — 25–34 лет. «Средний возраст клиента, по нашим наблюдениям, составляет около 36 лет. Отдельно выделяется растущий сегмент людей старше 55 лет: их интерес к геномике вырос в семь раз с 2023 года, что связано с запросом на понимание рисков возраст-ассоциированных заболеваний»,— рассказывает глава группы медицинских компаний CL.
Алексей Никитин отмечает, что женщины в целом внимательнее относятся к профилактике и чаще выступают «менеджером здоровья» всей семьи. Но разрыв не абсолютный — мужчины приходят за генетикой в контексте конкретных задач (кардиориски, онкориски при семейной истории).
По его наблюдениям, ядро аудитории генетической медицины — люди 30–50 лет, то есть период активного планирования семьи, карьеры и осознанного отношения к здоровью. «Растет сегмент молодых людей 25–35 лет, приходящих за нутригенетикой и превентивными тестами. Отдельная категория — родители, заказывающие тесты детям. Географически спрос выше в крупных городах, но постепенно смещается в регионы»,— говорит медицинский директор «Инвитро».
Барьеры роста
Ольга Еремина говорит, что, несмотря на то что с 2026 года появилась возможность проводить ПГТ в рамках обязательного медицинского страхования, по факту не так много клиник вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) имеют право делать это исследование за счет ОМС. При этом в Ростове-на-Дону по направлению генетика можно выполнить ПГТ-М (преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания) за счет средств Министерства труда и социального развития РФ.
Алексей Никитин считает, что развитие рынка услуг генетической медицины сдерживают не медицинские, а инфраструктурные и экономические барьеры. Он поясняет: первый — логистика, так как часть генетических исследований требует специальных условий транспортировки биоматериала и в отдаленных районах это удлиняет и удорожает процесс. Второй барьер — информированность: уровень осведомленности о генетике на юге России ниже, чем в столицах.
«Третий фактор — невысокая платежеспособность в отдельных регионах: генетика — не самая дешевая услуга, и там, где уровень доходов ниже, она воспринимается как избыточная. Четвертый — кадровый вопрос: интерпретация генетических данных требует квалифицированных специалистов, которых в регионах меньше. Пятый — культурный фактор: в ряде сообществ тема наследственности воспринимается настороженно»,— рассказывает Алексей Никитин.
Одна из главных проблем — техническая, считает Феликс Гамзаев. По его словам, в ряде регионов Юга и Северного Кавказа показатель частоты проведения молекулярно-генетических исследований не превышает 10 на 100 тыс. населения, включая Крым и Карачаево-Черкесию.
«Другая проблема — низкая информированность и сохраняющийся симптоматический подход: многие пациенты обращаются к генетическим исследованиям, когда заболевание уже проявилось, а не на этапе профилактики»,— констатирует Феликс Гамзаев.
С этим соглашается и Михаил Гаврикин. «Многие не понимают разницы между „развлекательными“ тестами на происхождение и клинически значимыми исследованиями»,— отмечает врач.
По логике ДНК
По мнению Алексея Никитина, генетика меняет логику медицины — от лечения к предупреждению. Она дает возможность узнать риски до появления болезни, подобрать терапию с учетом индивидуальных особенностей, спланировать беременность осознанно, выявить наследственные риски и вовремя начать наблюдение. Для юга России и Кавказа доступность пока ниже средней по стране, но динамика положительная: развивается логистика, появляются просветительские проекты. «Полного паритета быстро не достичь, но тренд на сближение уже заметен»,— считает эксперт.
Генетические исследования — это переход от медицины «по факту болезни» к медицине предсказательной и персонализированной, подчеркивает Феликс Гамзаев. Возможности, которые открываются для людей,— ранняя оценка рисков онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, подбор эффективных и безопасных лекарств, успешное планирование семьи, прогнозирование здоровья будущих детей.
«В ближайшие три—пять лет рынок генетической медицины будет расти на 15–20% ежегодно, расширится перечень исследований, оплачиваемых по ОМС, разрыв в доступности тестов между столицами и регионами юга России будет сокращаться»,— уверен глава группы медицинских компаний CL.