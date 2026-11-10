Освобожденный из колл-центра в Мьянме россиянин вернется на родину
Россиянин Кирилл Р., попавший в мошеннический колл-центр в Мьянме, освобожден и передан сотрудникам российского посольства в Таиланде. Он покинет страну обычным рейсом Аэрофлота 12 ноября. Мужчину признали жертвой работорговли, поэтому депортировать его не будут.
Вылета в Россию мужчина будет ожидать в Бангкоке, временное размещение ему предоставит посольство. «После прохождения необходимых процедур, предусмотренных иммиграционным законодательством Таиланда, он сможет беспрепятственно покинуть территорию страны без приобретения статуса депортируемого лица»,— сообщил ТАСС глава дипмиссии Евгений Томихин.
Кирилл Р. приехал в Таиланд на отдых. В Пхукете он познакомился с девушкой, которая предложила ему поработать над дизайном дома ее родителей в городе Мэсот, поскольку мужчина по специальности архитектор. Из приграничного региона его доставили в Мьянму, где забрали паспорт, телефон и ноутбук.
Российское МВД еще в 2025 году предупреждало о рисках при поиске подработки за границей. Ведомство отметило, что за такой рекламой часто скрываются «транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми». За последние несколько лет десятки россиян оказались фактически взяты в плен в Камбодже и Мьянме, где их принуждали работать на мошенников.