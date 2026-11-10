Освобожденный из колл-центра в Мьянме россиянин вернется на родину

Российское МВД еще в 2025 году предупреждало о рисках при поиске подработки за границей. Ведомство отметило, что за такой рекламой часто скрываются «транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми». За последние несколько лет десятки россиян оказались фактически взяты в плен в Камбодже и Мьянме, где их принуждали работать на мошенников.