Стыд и скам

В мире резко возросла активность преступных группировок, занимающихся похищением иностранцев для дальнейшего вовлечения их в незаконную деятельность — преимущественно в Камбодже и Мьянме. 15 октября МВД РФ предупредило россиян о рисках при поиске подработки за границей через соцсети. Ведомство отметило, что за такой рекламой часто скрываются «транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми». Тревогу бьют и в Южной Корее, около тысячи граждан которой оказались вовлечены в разросшуюся в Камбодже мошенническую индустрию. В общей же сложности участие в ней, причем чаще недобровольное, на территории Камбоджи принимают около 200 тыс. человек разных национальностей.

Не ходите, люди, в ЮВА гулять

Предупреждение о том, что поиски работы за границей через соцсети и Telegram-каналы могут плохо закончиться, управление МВД РФ по борьбе с киберпреступностью выпустило 15 октября. «За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми»,— подчеркнули в ведомстве.

Тревогу забили не на пустом месте. В последнее время стали широко известны несколько историй с россиянками, заинтересовавшимися предложениями о работе в странах Юго-Восточной Азии, но оказавшимися в итоге похищенными для принудительного труда на мошенников.

В частности, в конце сентября стало известно, что из Таиланда в Мьянму под предлогом работы моделью вывезли гражданку России Дашиму Очирнимаеву, в итоге оказавшуюся вместо подиума в нелегальном колл-центре. На прошлой неделе ее удалось вызволить из лап мошенников, и 8 октября она вернулась в Москву, сообщили в посольстве России в Таиланде.

При этом, как признал посол РФ в Мьянме Искандер Азизов, из Таиланда на территорию Мьянмы так же, как эту девушку, могли вывезти несколько десятков россиян. Несколько из них «совершенно точно» все еще остаются в мошеннических колл-центрах (или скам-центрах, как они чаще именуются) в Мьянме, отметили в российской дипмиссии в Таиланде.

История Дашимы оказалась не столь трагичной, как случай с экс-участницей шоу «Голос» Верой К. (впрочем, про нее пока сообщали неофициально — лишь в ряде российских Telegram-каналов).

26-летняя белоруска приехала работать моделью в Таиланд, откуда ее вскоре вывезли в Мьянму для работы в скам-центре — флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, разводя их на деньги. В начале октября Вера перестала выходить на связь, а позже неизвестные уведомили ее близких, что девушку продали на органы, а останки кремировали.

Согласно докладу ООН за 2023 год, заниматься онлайн-мошенничеством в Мьянме вынуждены до 120 тыс. человек. В феврале этого года за преступников, оперирующих подобными скам-центрами, активно взялись в Китае, надавив на военную хунту, чтобы ее сторонники, охраняющие эти центры, ликвидировали их и отпустили людей. Тогда из трудового рабства удалось вызволить около 7 тыс. человек, преимущественно китайцев.

Однако, как показало недавнее расследование AFP, на границе Мьянмы и Таиланда моментально выросли новые невольнические лагеря. При этом, как подтвердили спутниковые снимки, многие из зданий, где насильно удерживают похищенных иностранцев, оказались снабжены антеннами сервиса Starlink Илона Маска. Из-за этого на днях объединенный экономический комитет Конгресса США сообщил о начале расследования причастности Starlink к этим центрам.

К слову, именно американцы являются одной из главных мишеней мошенников из Юго-Восточной Азии. В прошлом году, по данным Минфина США, доверчивых граждан США «раскошелили» на $10 млрд — на 66% больше, чем годом ранее.

«Одного китайца забили до смерти прямо у нас на глазах»

«Не знаю, потерял ли я сознание или просто упал от бессилия, но я даже не мог кричать»,— вспоминает жестокие условия насильственного труда, включающие почти ежедневные удары электрошокером и металлическими трубами, 28-летний гражданин Южной Кореи. В начале октября его, привлеченного в Камбоджу в феврале объявлением о работе «экспертом по компьютерным программам» за вознаграждение в виде «одноместного номера в отеле, корейской кухни и ежемесячной зарплаты от 8 млн до 15 млн вон ($5,6–10,5 тыс.— “Ъ”)», удалось вызволить из одного из примерно 50 скам-центров, оперирующих в Камбодже. За 160 дней в плену молодой человек не раз думал свести счеты с жизнью, но не мог из-за того, что руки постоянно были в наручниках.

«Одного китайца, пытавшегося сбежать, забили до смерти прямо у нас на глазах. Начальник пригрозил сжечь наши тела в мусоросжигательной печи, если мы попытаемся сделать то же самое»,— рассказал об ужасах пребывания в том же камбоджийском лагере второй спасенный гражданин Южной Кореи.

И все же им, можно сказать, еще повезло. Они выжили, в отличие от 22-летнего студента из Южной Кореи, тело которого со следами жестоких пыток нашли в начале августа в багажнике пикапа в 140 км от Пномпеня.

Этот шокирующий случай и возросшее число похищений южнокорейцев в Камбодже вынудили власти в Сеуле действовать решительно.

15 октября Южная Корея издала запрет на поездки своих граждан в города Пойпет (на границе с Таиландом) и Бабет (на границе с Вьетнамом), а также в горный регион Бокор в провинции Кампот, где, как сообщается, и был замучен до смерти 22-летний студент.

В тот же день в Пномпень прибыла высокопоставленная южнокорейская делегация представителей МИДа, Министерства юстиции, полиции и разведывательных служб, чтобы координировать репатриацию десятков граждан Южной Кореи, задержанных по итогам операции камбоджийских властей по пресечению мошеннических действий.

«Считается, что в камбоджийской мошеннической индустрии задействовано около 200 тыс. человек разных национальностей — ее жертвами становятся жители всего мира, в том числе Южной Кореи,— сообщил в Сеуле журналистам в среду советник по национальной безопасности Ви Сон Лак.— Считается, что там также работает значительное число граждан Южной Кореи. Хотя точную цифру сложно проверить, местные власти обычно оценивают их количество примерно в 1 тыс. человек».

Между тем на этой неделе по одной из мошеннических схем, осуществляемых в Камбодже при помощи принудительного труда, был нанесен мощный удар.

14 октября Минюст США конфисковал 127,2 тыс. биткойнов на общую сумму около $15 млрд у камбоджийского предпринимателя Чена Чжи. Помимо владения крупным холдингом, занятым в сферах строительства, финансовых услуг и потребительских товаров, этот человек наладил весьма прибыльный нелегальный бизнес, заставляя подневольных работников совершать массовые телефонные звонки и спам-рассылку для привлечения клиентов в мошеннические криптосхемы.

Наталия Портякова