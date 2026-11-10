Два дома и промышленный объект повреждены при атаке БПЛА на Новгородскую область
В Новгородской области в ночь на 10 ноября отразили массированную атаку беспилотников. В результате падения обломков повреждены два дачных дома, также пострадал промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.
По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Жителям поврежденных домов пообещали оказать необходимую помощь, в том числе материальную.
«Спасибо военным за работу. Специалисты наших экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали последствия атаки БПЛА»,— написал Дронов в своем Telegram-канале.