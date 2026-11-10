В Прикамье приостановили деятельность компании из-за заражения древесины вредителем
Верещагинский районный суд приостановил на 30 суток деятельность ООО «Тайга», занимающегося в Верещагино хранением, переработкой и отгрузкой пиломатериалов. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, причиной стало выявление в партии древесины карантинного вредителя — большого черного елового усача.
В ходе досмотра 11 сентября 87 куб. м хвойных пиломатериалов, подготовленных к отправке в Азербайджан, специалисты обнаружили признаки повреждения продукции, характерные для карантинных объектов. Наличие большого черного елового усача подтвердили лабораторные исследования Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Проверка показала, что ООО «Тайга» не обеспечило изолированное хранение зараженной лесопродукции отдельно от материалов, свободных от карантинных объектов. Кроме того, организация не уведомила Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения древесины. Управление выдало организации предписание об устранении нарушений.
Верещагинский районный суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции). Суд назначил ООО «Тайга» административное наказание в виде приостановления деятельности по переработке и хранению древесины (ввозу и вывозу древесины) сроком на 30 суток.
Согласно Rusprofile, ООО «Тайга» занимается оптовой торговлей пиломатериалами в Верещагино с 2020 года. Учредителем и гендиректором общества является Ирина Устинова. Выручка компании за 2025 год составила 90 млн руб., чистый убыток — 377 тыс. руб.