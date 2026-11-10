В Прикамье приостановили деятельность компании из-за заражения древесины вредителем

В ходе досмотра 11 сентября 87 куб. м хвойных пиломатериалов, подготовленных к отправке в Азербайджан, специалисты обнаружили признаки повреждения продукции, характерные для карантинных объектов. Наличие большого черного елового усача подтвердили лабораторные исследования Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Проверка показала, что ООО «Тайга» не обеспечило изолированное хранение зараженной лесопродукции отдельно от материалов, свободных от карантинных объектов. Кроме того, организация не уведомила Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения древесины. Управление выдало организации предписание об устранении нарушений.