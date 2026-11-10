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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Жизнь

Под Архангельском грузовые вагоны сошли с рельсов из-за обрушения моста

В Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Видель. С рельсов сошли вагоны грузового поезда. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
По данным СЖД, движение на участке Черемуха — Видель приостановлено. На место схода вагонов направили восстановительные поезда. Причины ЧП устанавливаются. В регионе, по словам губернатора Александра Цыбульского, создан оперативный штаб.
На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда:

  • № 310 Адлер — Воркута;

  • № 98 Санкт-Петербург — Сыктывкар;

  • № 22 Москва — Лабытнанги;

  • № 376 Москва — Воркута.

На станции Видель:

  • № 311 Воркута — Новороссийск;

  • № 41 Воркута — Москва;

  • № 21 Лабытнанги — Москва;

  • № 375 Воркута — Москва.

Между станциями Видель и Котлас-Южный пассажиров будут перевозить автобусами. Для дальнейшего следования подготовлены резервные составы, уточнили в пресс-службе СЖД.