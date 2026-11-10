Под Архангельском грузовые вагоны сошли с рельсов из-за обрушения моста
В Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Видель. С рельсов сошли вагоны грузового поезда. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
По данным СЖД, движение на участке Черемуха — Видель приостановлено. На место схода вагонов направили восстановительные поезда. Причины ЧП устанавливаются. В регионе, по словам губернатора Александра Цыбульского, создан оперативный штаб.
На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда:
№ 310 Адлер — Воркута;
№ 98 Санкт-Петербург — Сыктывкар;
№ 22 Москва — Лабытнанги;
№ 376 Москва — Воркута.
На станции Видель:
№ 311 Воркута — Новороссийск;
№ 41 Воркута — Москва;
№ 21 Лабытнанги — Москва;
№ 375 Воркута — Москва.
Между станциями Видель и Котлас-Южный пассажиров будут перевозить автобусами. Для дальнейшего следования подготовлены резервные составы, уточнили в пресс-службе СЖД.