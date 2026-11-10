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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославское УФАС признало незаконной рекламу коттеджного поселка «Река Парк»

Ярославское межрегиональное УФАС признало ненадлежащей рекламу коттеджного поселка «Река Парк» из-за недостоверных сведений о его местоположении. Рекламная конструкция на пересечении улиц Дорожной и Калинина в Ярославле создавала впечатление, что поселок находится в центральной части города, сообщили в антимонопольном ведомстве.

УФАС России по Ярославской области

Комиссия установила, что фактически коттеджный поселок расположен в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Предприниматель, выступавший рекламодателем, пояснил, что объект находится в пригородной зоне, интегрированной в городскую инфраструктуру и имеющей хорошую транспортную доступность.
Однако в УФАС сочли эти доводы недостаточными. По мнению комиссии, формулировка «поселок в центральной части города» создает у потребителей однозначное представление о расположении объекта в границах Ярославля и в непосредственной близости от его центра.
Материалы дела переданы должностному лицу УФАС для решения вопроса о возбуждении административного производства. Предпринимателю может грозить ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ.
Виктория Самко