В Башкирии смягчили приговор экс-главврачу клинического наркодиспансера
Верховный суд Башкирии изменил приговор бывшему главному врачу Республиканского клинического наркологического диспансера Руслану Арсланову за оформление 485 подложных медицинских карт на несуществующих пациентов.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2025 года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к двум годам колонии-поселения. Суд также назначил ему двухлетний запрет на руководящую работу в государственных и муниципальных учреждениях и взыскал с него в пользу министерства здравоохранения Башкирии более 5 млн руб.
Фиктивные карты оформлялись под руководством главврача в 2020 году для отчета о высоком исполнении государственного задания, хотя фактические результаты работы оказались ниже минимально допустимого уровня. Благодаря схеме господин Арсланов получил 321 тыс. руб. премии, а бюджет Башкирии — 5,6 млн руб. ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного и его защитника, учел смягчающее обстоятельство и изменил приговор. Апелляционная инстанция назначила экс-главврачу 70 тыс. руб. штрафа и исключила дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие посты.
Кроме того, отменено взыскание возмещения имущественного ущерба. Гражданский иск рассмотрит суд первой инстанции.