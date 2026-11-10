В Башкирии смягчили приговор экс-главврачу клинического наркодиспансера

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2025 года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к двум годам колонии-поселения. Суд также назначил ему двухлетний запрет на руководящую работу в государственных и муниципальных учреждениях и взыскал с него в пользу министерства здравоохранения Башкирии более 5 млн руб.