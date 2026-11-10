Стал известен полный состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Россию на трехсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского конфликта представят пять членов делегации и шесть экспертов. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в переговорной группе.
Возглавляет делегацию помощник президента России Владимир Мединский. Также в делегацию входят заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
В числе экспертов переговорной группы — замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, первый замруководителя Службы — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, а также директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.
Первые с февраля трехсторонние переговоры состоятся в Абу-Даби в 10:50 мск. Украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ключевой темой переговоров станут послевоенные гарантии безопасности.