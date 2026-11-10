Стал известен полный состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

В числе экспертов переговорной группы — замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, первый замруководителя Службы — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, а также директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.