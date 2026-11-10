Уровень безработицы в Новороссийске составляет 0,2%
В Новороссийске на одного официально зарегистрированного безработного приходится около семи вакансий. Уровень безработицы в городе составляет 0,2%, на учете службы занятости находятся 496 человек. За десять месяцев 2026 года работодатели заявили 11 975 вакансий. Об этом сообщила директор городского Центра занятости Юлия Кулакова.
На начало года в базе службы было 5 271 вакансия. Еще 1 063 места работодатели предложили для временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период.
Среди рабочих специальностей наиболее востребованы монтажники, бетонщики и арматурщики: для них заявлено 465 вакансий со средней зарплатой около 84,5 тыс. руб. Максимальное предложение достигает 150 тыс. руб. На втором месте — стрелки и охранники с 301 вакансией и зарплатой в среднем 39,5 тыс. руб. Водителям предложено 256 мест со средней оплатой 50,4 тыс. руб., при этом максимальная зарплата достигает 200 тыс. руб.
В десятку наиболее востребованных рабочих профессий также вошли продавцы (77 вакансий), операторы пульта (70), мотористы (69), повара (46), комплектовщики (27), монтеры пути и электромонтеры (по 26).
Среди служащих высокий спрос сохраняется на медицинских работников. Работодатели заявили 155 вакансий для медсестер со средней зарплатой около 46 тыс. руб., 120 — для врачей с оплатой 80–90 тыс. руб. и максимальным предложением до 200 тыс. руб. Для фельдшеров открыто 72 вакансии со средней зарплатой 102 тыс. руб. Также востребованы менеджеры в сфере образования (49 вакансий), следователи (44), инженеры (36), педагоги (31), юрисконсульты (28), лаборанты (15) и рентгенолаборанты (14).
По словам госпожи Кулаковой, в 2026 году ряд крупных предприятий ввел особые режимы работы, включая простой, неполную занятость и сокращения. При этом массовых увольнений не прогнозируется. Несмотря на дефицит кадров, ситуация на рынке труда остается напряженной, но контролируемой, отметила она.
С начала года в Центр занятости обратились 2 487 человек, трудоустроены 806. Число обращений выросло на 506 по сравнению с аналогичным периодом, однако средний срок поиска работы сократился с 93 до 55 дней.