Уровень безработицы в Новороссийске составляет 0,2%

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы монтажники, бетонщики и арматурщики: для них заявлено 465 вакансий со средней зарплатой около 84,5 тыс. руб. Максимальное предложение достигает 150 тыс. руб. На втором месте — стрелки и охранники с 301 вакансией и зарплатой в среднем 39,5 тыс. руб. Водителям предложено 256 мест со средней оплатой 50,4 тыс. руб., при этом максимальная зарплата достигает 200 тыс. руб.