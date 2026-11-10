Кубанские депутаты обсудили развитие дошкольного образования

По словам министра, дошкольное образование на Кубани представлено 1,563 тыс. организаций, в которых работают 13 426 групп различной направленности. Для повышения доступности мест власти используют в том числе группы кратковременного пребывания и семейного воспитания. К концу 2028 года в регионе планируют открыть 865 таких групп почти для 7 тыс. детей. Группы для ясельного возраста созданы во всех 44 муниципалитетах края.