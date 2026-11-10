Кубанские депутаты обсудили развитие дошкольного образования
В Краснодарском крае в 2026 году на развитие системы дошкольного образования предусмотрено 45 млрд руб. Детские сады региона посещают более 232 тыс. детей. Эти данные министр образования и науки края Сергей Пронько представил на планерном совещании Законодательного собрания под председательством Юрия Бурлачко.
По словам министра, дошкольное образование на Кубани представлено 1,563 тыс. организаций, в которых работают 13 426 групп различной направленности. Для повышения доступности мест власти используют в том числе группы кратковременного пребывания и семейного воспитания. К концу 2028 года в регионе планируют открыть 865 таких групп почти для 7 тыс. детей. Группы для ясельного возраста созданы во всех 44 муниципалитетах края.
Отдельно депутаты обсудили обеспечение детских садов педагогическими кадрами. Господин Бурлачко поинтересовался, насколько активно используется механизм целевого обучения. Как сообщил Сергей Пронько, сейчас по целевым договорам обучаются около 200 будущих педагогов. Министерство также взаимодействует с муниципалитетами, чтобы те размещали заявки на подготовку специалистов на портале «Работа России».
В 2026 году капремонт и оснащение запланированы в четырех дошкольных учреждениях Динского, Ейского, Каневского и Крымского районов. В трех из них работы уже завершены. Всего за последние пять лет в крае отремонтировали 20 образовательных организаций.
В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию десять детских садов, рассчитанных более чем на 2 тыс. мест. В текущем году планируется завершить строительство еще десяти объектов на 2725 мест.
Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Александр Поголов напомнил о региональных законах, направленных на поддержку системы дошкольного образования, в том числе о мерах социальной поддержки педагогов и семей участников специальной военной операции. Комитет также контролирует строительство и ремонт детских садов, их оснащение и кадровое обеспечение.
По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями по совершенствованию реализации государственной политики в сфере дошкольного образования. Юрий Бурлачко отметил необходимость продолжать работу по развитию отрасли и контролировать исполнение профильного законодательства.