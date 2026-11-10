В Самарской области сменился глава регионального минэкономразвития

Министром экономического развития и инвестиций Самарской области назначена Анастасия Рыбакова. В ведомстве она работает уже шесть лет, а с марта 2026 года занимала пост заместителя министра — руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей.