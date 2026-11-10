В Самарской области сменился глава регионального минэкономразвития
Прежний министр продолжит курировать экономический блок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о новых назначениях на руководящие должности в региональном правительстве. Изменения коснулись кураторства экономического блока и министерства экономического развития и инвестиций.
Министром экономического развития и инвестиций Самарской области назначена Анастасия Рыбакова. В ведомстве она работает уже шесть лет, а с марта 2026 года занимала пост заместителя министра — руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей.
Павел Финк, который возглавлял министерство, продолжит работу на посту заместителя председателя правительства региона. В зону его ответственности войдут экономика, реализация нацпроектов и обеспечение межведомственного взаимодействия.