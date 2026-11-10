Утром 10 ноября топливо в Анапе отпускают 28 АЗС

В Анапе по состоянию на 09:30 10 ноября работали 28 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были доступны на всех АЗС. Бензин АИ-100 продавали на одной станции. Еще на одной заправке временно приостановили отпуск топлива из-за ремонтных работ.