Утром 10 ноября топливо в Анапе отпускают 28 АЗС
В Анапе по состоянию на 09:30 10 ноября работали 28 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были доступны на всех АЗС. Бензин АИ-100 продавали на одной станции. Еще на одной заправке временно приостановили отпуск топлива из-за ремонтных работ.
Ограничений на объем отпуска топлива в баки автомобилей не вводили. По данным городских властей, информация актуальна на момент публикации и в течение дня может измениться. Водителей попросили не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на заправках.