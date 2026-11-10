Суд в Прикамье обязал вернуть средства пенсионерке, которая хотела купить криптовалюту

Прокуратура Кочевского района добилась возврата средств местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что пенсионерка под предлогом покупки криптовалюты перевела злоумышленникам все свои накопления, а также кредитные средства в размере около 500 тыс. руб. Денежные средства поступили на банковский счет жителя Орловской области.