Грузовик столкнулся с маневровым поездом на станции Автово в Петербурге

Утром 10 ноября на железнодорожном переезде станции Автово в Кировском районе Петербурга грузовой автомобиль столкнулся с маневровым поездом. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге.