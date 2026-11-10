Грузовик столкнулся с маневровым поездом на станции Автово в Петербурге
Утром 10 ноября на железнодорожном переезде станции Автово в Кировском районе Петербурга грузовой автомобиль столкнулся с маневровым поездом. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге.
ДТП произошло в 6:15. Водитель грузовика выехал на пути перед приближавшимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Подвижной состав остался на рельсах. Происшествие не повлияло на движение поездов.