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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Грузовик столкнулся с маневровым поездом на станции Автово в Петербурге

Утром 10 ноября на железнодорожном переезде станции Автово в Кировском районе Петербурга грузовой автомобиль столкнулся с маневровым поездом. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге.
ДТП произошло в 6:15. Водитель грузовика выехал на пути перед приближавшимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Подвижной состав остался на рельсах. Происшествие не повлияло на движение поездов.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор