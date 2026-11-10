В Индии погибли три сотрудника завода по производству комплектующих для Apple

Tata Electronics собирает около 40% комплектующих для iPhone в Индии, оставшаяся часть приходится на тайваньскую Foxconn. Ранее на производстве уже отмечали нарушения техники безопасности. В 2024 году предприятие приостанавливало работу из-за пожара. В этом году местные власти допускали закрытие завода из-за возможного загрязнения грунтовых вод.