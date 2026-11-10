В Индии погибли три сотрудника завода по производству комплектующих для Apple
Трое рабочих погибли после проведения работ по очистке резервуара для подачи воды в систему нанофильтрации на предприятии компании Tata Electronics в Индии — там производят комплектующие для устройств Apple. По данным местных властей, они отравились парами газа. Расследовать инцидент совместно с индийскими правоохранительными органами будут Apple и Tata, пишет Reuters.
«При работе с установкой не были приняты надлежащие меры безопасности. Районная администрация проводит расследование инцидента»,— сообщил представитель районной администрации Динеш Кумар (цитата по The New Indian Express). По его словам, рабочие потеряли сознание, зайдя в один из резервуаров. Они скончались в больнице.
Tata Electronics собирает около 40% комплектующих для iPhone в Индии, оставшаяся часть приходится на тайваньскую Foxconn. Ранее на производстве уже отмечали нарушения техники безопасности. В 2024 году предприятие приостанавливало работу из-за пожара. В этом году местные власти допускали закрытие завода из-за возможного загрязнения грунтовых вод.